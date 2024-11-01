Wyoming recuerda los 14 años del fin de ETA y manda un mensaje a Ayuso: "Las víctimas no son patrimonio de ningún partido"

Hoy, 20 de octubre, se cumplen 14 años desde que la banda terrorista anunció el cese de la violencia. Un anuncio que, aunque "se hizo esperar demasiado tiempo", para el presentador "supuso la mayor victoria de la democracia en nuestro país". Por ello, se lo agradece a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a "los periodistas que no guardaron silencio", a la sociedad civil y a muchos políticos que "además del pellejo, arriesgaron su carrera apostando por la paz".