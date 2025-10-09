WOKE UP, el perfil que quiere ganar la batalla digital a la derecha y ultraderecha en las redes

Cansados del clic fácil y los bulos virales que solo benefician a la derecha y extrema derecha, cinco jóvenes treintañeros han decidido hacer frente a la guerra digital a través de un perfil en Instagram que ya acumula más de 160.000 seguidores. Su nombre es en sí mismo una declaración de intenciones: WOKE UP. “Queríamos reapropiarnos del término woke y cargarlo de un contenido político mayor, que no sea algo que se utilice para reírse de la gente de izquierdas”, explican sus impulsores.
Por cierto, resulta tremendamente patético que me eches en cara que he obviado algo de tu comentario "para soltar toda mi mierda", cuando tú haces lo mismo y, "para soltar toda tu mierda", obvias que he dicho "no lo digo concretamente por ti", y no satisfecho con ello, te inventas que te estoy llamando fascista.
Como voy a obviar algo si lo primero que digo es una referencia a ello? sabes leer? me cito: "No lo dices por mi, pero..." Mi pregunta va mas alla, a lo mejor juntar letras y reproducir el sonido si sabes hacerlo. Entiendes lo que lees?
Y no lo digo concretamente por ti, que a lo mejor también defines como "cámaras de eco" a todos los canales de la derecha que se dedican a intoxicar, pero sí por muchos que "se informan" en esos canales y que, como única crítica a quienes desmontan, sus bulos sueltan un patético y lamentable "cámara de eco".
-los que piensan diferente.
-cuando sale la palabra falacia
-efecto Dunning-Kruger
-ahora no se puede decir nada.
-todo es fascismo
-Cámara de eco
Estas son las que me salen en este momento, hay más.
No todo es tan simple, como si sólo veo x cosas me convierto en x cosa. Esta gente u otra similar, no se ponen delante de una Cámara a decir: hoy, en la madrrrre Patrrrria… » ver todo el comentario
Alejada de los intereses del poder, pero que curiosamente defenderán en un 90% lo mismo que la WEF, Bruselas y cia, de su agenda 2030 y similares, pero con videos cuquis.
Sin mal rollo, en realidad lo que me gustaría poner es :ok bomer
Ves yo también se hacer leyes universales a través de mi experiencia particular
Hace falta ser subnormal, como lo son en La Marea, para querer importarlo.
Es un concepto que en España no significa nada y solo se usa para promover el odio.