WOKE UP, el perfil que quiere ganar la batalla digital a la derecha y ultraderecha en las redes

Cansados del clic fácil y los bulos virales que solo benefician a la derecha y extrema derecha, cinco jóvenes treintañeros han decidido hacer frente a la guerra digital a través de un perfil en Instagram que ya acumula más de 160.000 seguidores. Su nombre es en sí mismo una declaración de intenciones: WOKE UP. “Queríamos reapropiarnos del término woke y cargarlo de un contenido político mayor, que no sea algo que se utilice para reírse de la gente de izquierdas”, explican sus impulsores.

MiguelDeUnamano #14 MiguelDeUnamano *
#9 Joder, suerte que por intentar tener un respeto (que ya intuía que no merecías) he añadido el "no lo digo concretamente por ti".

Por cierto, resulta tremendamente patético que me eches en cara que he obviado algo de tu comentario "para soltar toda mi mierda", cuando tú haces lo mismo y, "para soltar toda tu mierda", obvias que he dicho "no lo digo concretamente por ti", y no satisfecho con ello, te inventas que te estoy llamando fascista.
2 K 39
UnoYDos #18 UnoYDos
#14 Que si, que tiras la piedra y escondes la mano. Ahora tener espiritu critico y sugerir que algo con lo que estas de acuerdo no puede funcionar es de ser de derechas un fascista de mierda y bla bla bla bla. Dais pena.

Como voy a obviar algo si lo primero que digo es una referencia a ello? sabes leer? me cito: "No lo dices por mi, pero..." Mi pregunta va mas alla, a lo mejor juntar letras y reproducir el sonido si sabes hacerlo. Entiendes lo que lees?
1 K 15
#12 Borgiano
"cinco jóvenes treintañeros" :-> :-> :->
2 K 38
elGude #2 elGude
He visto varios videos de este canal y me parece un enfoque bastante correcto.
4 K 29
Trigonometrico #4 Trigonometrico
#2 Pues mucho tienen que corregir a los demás impresentables.
0 K 11
UnoYDos #1 UnoYDos *
Aunque todo ayuda, no tengo claro que otra cámara de eco vaya a conseguir algo. ¿De que sirve que te siga gente que ya piensa como tu?
2 K 24
#3 ombresaco
#1 De que toda esas cosas tengan muchas visualizaciones y alguien pueda decir que "arde twitter" o que un periódico haga un artículo dicendo que unos jóvenes se quieren reapropiar del término WOKE y que se han hecho muy populares en instagram... y que salga en meneame y tú y lo yo lo discutamos
3 K 43
UnoYDos #6 UnoYDos
#3 No pregunto en el sentido amplio, si no en el contexto de la noticia. Teniendo en cuenta el contexto la pregunta seríe "sirve para lo que dicen"?
1 K 19
#11 ombresaco
#6 De forma directa, prácticamente nada. De forma indirecta, lo que te acabo de decir... y gracias a eso, pues gente que no piensa como ellos, pero leen meneame, pues les llegará, cosa que de otra forma no les llegaría
0 K 11
UnoYDos #19 UnoYDos
#11 Seamos sinceros, la mayoria de la gente de aqui no pasa del titular. Da igual que la noticia sea de un lado o de otro. Muchas veces no se la lee ni el que la envia y se piensa que dice lo que no es. Partiendo de eso, el alcance va a ser minimo.
0 K 8
MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
#1 ¿Cámara de eco? Cuanta preocupación por que alguien decida crear un canal para desmentir bulos de la derecha, una preocupación que no suelo ver cuando las "cámaras de eco" son las que difunden bulos.

Y no lo digo concretamente por ti, que a lo mejor también defines como "cámaras de eco" a todos los canales de la derecha que se dedican a intoxicar, pero sí por muchos que "se informan" en esos canales y que, como única crítica a quienes desmontan, sus bulos sueltan un patético y lamentable "cámara de eco".
4 K 38
UnoYDos #9 UnoYDos *
#7 La parte de "todo ayuda" la obvias para soltar tu mierda no? No lo dices por mi, pero todo el primer párrafo va por mi...
3 K 9
pazentrelosmundos #8 pazentrelosmundos
#1 hay frasecillas para mí muy ligadas a la derecha, son respuestas simples a cosas complejas con tinte de autoayuda:
-los que piensan diferente.
-cuando sale la palabra falacia
-efecto Dunning-Kruger
-ahora no se puede decir nada.
-todo es fascismo
-Cámara de eco

Estas son las que me salen en este momento, hay más.

No todo es tan simple, como si sólo veo x cosas me convierto en x cosa. Esta gente u otra similar, no se ponen delante de una Cámara a decir: hoy, en la madrrrre Patrrrria…   » ver todo el comentario
3 K 35
SegarroAmego #22 SegarroAmego
#1 como Menéame xD
2 K 25
pazentrelosmundos #23 pazentrelosmundos
#22 cómo meneame qué? Por qué decis mucho eso y aquí estáis. Sois perroflautas? Tenéis prohibido participar? En algún momento se os prohíbe dar vuestra opinión?
0 K 9
#21 lordban
"crear un contenido atractivo que ayude a entender el mundo desde una perspectiva alejada de los intereses del poder. "

Alejada de los intereses del poder, pero que curiosamente defenderán en un 90% lo mismo que la WEF, Bruselas y cia, de su agenda 2030 y similares, pero con videos cuquis.
3 K 23
have_a_nice_day #5 have_a_nice_day
Sinceramente creo que ya hay un montón de contenido similar (la parrilla entera de la uno y el Gran Wyoming son de ese rollo). El problema es que en la izquierda o está eso o papers academicistas super oscuros y entre ambas cosas hay un universo entero para explorar
1 K 19
pazentrelosmundos #10 pazentrelosmundos *
#5 la gente de 30 años no vemos la tele...

Sin mal rollo, en realidad lo que me gustaría poner es :ok bomer :hug:
1 K 12
have_a_nice_day #13 have_a_nice_day
#10 La gente de 30 años estamos cansados del puto algoritmo y lo que queremos al volver de trabajar es que no nos molesten unos oligofrénicos que viven de subir vídeos con el móvil
Ves yo también se hacer leyes universales a través de mi experiencia particular
0 K 10
pazentrelosmundos #15 pazentrelosmundos
#13 tienes 30 años?
0 K 9
have_a_nice_day #17 have_a_nice_day
#15 si, 35
0 K 10
pazentrelosmundos #20 pazentrelosmundos
#17 como yo... Parece que tenemos experiencias años luz xD :hug:
0 K 9
DayOfTheTentacle #16 DayOfTheTentacle
Cualquier forma de desmentir bulos de cualquier tipo será bienvenida.
1 K 14
#24 cunaxa
El concepto de woke no existe en España.
Hace falta ser subnormal, como lo son en La Marea, para querer importarlo.
Es un concepto que en España no significa nada y solo se usa para promover el odio.
0 K 6

