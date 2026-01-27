edición general
5 meneos
80 clics
Windows 7 vuelve en el 2026: los usuarios están tan cansados de Windows 11 que han recuperado un clásico

Windows 7 vuelve en el 2026: los usuarios están tan cansados de Windows 11 que han recuperado un clásico

Los problemas de Windows 11 ya son evidentes para cualquiera, incluso para la propia Microsoft. En estas circunstancias, no es de extrañar que cada vez más gente sienta nostalgia por las versiones antiguas de Windows, donde todo era más sencillo y fiable; o al menos, eso es lo que pensamos. Ahora tenemos la oportunidad de volver a esos tiempos con el lanzamiento de nuevas versiones de Windows 7 y Windows Vista, completamente actualizadas con los últimos parches de seguridad y drivers para ordenadores modernos.

| etiquetas: windows 7 , windows 11 , 2026 , bob pony , windows vista
4 1 0 K 51 tecnología
8 comentarios
4 1 0 K 51 tecnología
#4 prevenio
W10 va perfecto ahora, no sé para qué volver más atrás. He vuelto a él desde W11 y ahí me quedaré hasta que no haya más remedio.
2 K 32
#6 EISev
#4 yo me quedé en W10 con el año de soporte adicional pero cuando se acabe...
0 K 14
skaworld #1 skaworld
El jipsterismo windowsero

Yo era mas de Windows 3.11, antes de que se hiciesen comerciales
0 K 12
Catacroc #3 Catacroc
Es el año del windows retro en el escritorio. A mi si me tocan mucho las narices me vuelvo al XP, que al final de su vida funcionaba estupendamente.
0 K 10
maspipinobreve #5 maspipinobreve *
Desde que salio windows 10, ni un puto problema con nada, actualmente con w11 25H2 con una licencia oem de hace 5 o 6 años. Es mucho más ligero que el 23H, arranca en un plis plas, no se que problemas tenéis.
0 K 7
#2 Tronchador. *
Windows XP fue el zenit de Microsoft. A partir de ahí todo fue consumir más recursos de los que se necesitan para dar lo mismo o menos.
0 K 7
Skiner #7 Skiner
#2 Totalmente de acuerdo.
Windows XP ha sido el mejor y más eficiente sistema operativo de esta compañía.
0 K 7
#8 coydanerko
Windows 7 no está actualizado y tiene problemas con los protocolos modernos.

Está Windows 10, que sigue recibiendo parches, con todos los protocolos actualizados y prácticamente libre de IA.
0 K 6

menéame