Windows 7 vuelve en el 2026: los usuarios están tan cansados de Windows 11 que han recuperado un clásico

Los problemas de Windows 11 ya son evidentes para cualquiera, incluso para la propia Microsoft. En estas circunstancias, no es de extrañar que cada vez más gente sienta nostalgia por las versiones antiguas de Windows, donde todo era más sencillo y fiable; o al menos, eso es lo que pensamos. Ahora tenemos la oportunidad de volver a esos tiempos con el lanzamiento de nuevas versiones de Windows 7 y Windows Vista, completamente actualizadas con los últimos parches de seguridad y drivers para ordenadores modernos.
| etiquetas: windows 7 , windows 11 , 2026 , bob pony , windows vista
Yo era mas de Windows 3.11, antes de que se hiciesen comerciales
Windows XP ha sido el mejor y más eficiente sistema operativo de esta compañía.
Está Windows 10, que sigue recibiendo parches, con todos los protocolos actualizados y prácticamente libre de IA.