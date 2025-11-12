edición general
El whatsapp que acredita que el día de la dana el Gobierno pidió a la Generalitat el Es-Alert con hora y media de antelación

“Me llama Patricia para recordar la posibilidad de usar Es-Alert”, escribió a su superior la funcionaria Inmaculada Piles en referencia a la jefa de Protección Civil de la Delegación del Gobierno en València

Piles escribió a las 18.32 horas a Jorge Suárez, subdirector general de Emergencias: “Me llama Patricia para recordar la posibilidad de usar Es-Alert”. La funcionaria se refería a la llamada que había mantenido tres minutos antes con la jefa de Protección Civil de la Delegación del Gobierno en València, Patricia García.
Titular: el gobierno pidió.
El wassap: la posibilidad de usar
Y no fue el gobierno sino protección civil
#4 Te informan de la posibilidad, ya que la competencia es tuya.. en este caso del tio que estaba en el reservado de sobremesa.

Pero tu a lo tuyo.. que seguramente defiendes que es mejor esperar hora y media a que la gente ya esté con el agua al cuello para enviar la alerta.

Si tienes huevos se lo dices a una víctima a la cara a ver que opina.
#5 Yo aún no entiendo que haya gente que pueda defender la actuación del President de la Generalitat, cuando todos sabemos que estaba usando el dinero público para beneficiarse a una señora de buen ver al más puro y denostado estilo vulgar y casposo, y sabiendo cómo sabemos ahora que si inacción e incompetencia manifiesta fue causa contribuyente a la enorme cantidad de fallecidos de aquel triste día.

La verdad es que lo que más me sorprende es que pueda salir a la calle sin temor a encontrarse con los familiares de los fallecidos ahogados y arrastrados por la corriente y el lado.

En fin, somos excesivamente civilizados para tolerar a la gentuza.
Y justo encima pone "Municipios afectados por Forata", aunque es de una hora antes, parece como si lo valorasen para Forata y no para el Poyo.

Y con esto no defiendo la nefasta gestión de la Generalitat.
#2 No, solo estás hilando finísimo en una petición de envío de una alerta (que se solicitó desde el gobierno central a la generalitat) mientras el presidente estaba en un resevado de sobremesa pasando de todo a la vez que moría gente ahogada.

Pero lo importante es lo que valoraban y donde.. no que pedían el envió de la alerta.

Que se hizo hora y media después.
