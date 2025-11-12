El whatsapp que acredita que el día de la dana el Gobierno pidió a la Generalitat el Es-Alert con hora y media de antelación

“Me llama Patricia para recordar la posibilidad de usar Es-Alert”, escribió a su superior la funcionaria Inmaculada Piles en referencia a la jefa de Protección Civil de la Delegación del Gobierno en València
| etiquetas: es-alert , whatsapp , gobierno pidio generalitat , hora y media antes
El wassap: la posibilidad de usar
Y no fue el gobierno sino protección civil
Pero tu a lo tuyo.. que seguramente defiendes que es mejor esperar hora y media a que la gente ya esté con el agua al cuello para enviar la alerta.
Si tienes huevos se lo dices a una víctima a la cara a ver que opina.
La verdad es que lo que más me sorprende es que pueda salir a la calle sin temor a encontrarse con los familiares de los fallecidos ahogados y arrastrados por la corriente y el lado.
En fin, somos excesivamente civilizados para tolerar a la gentuza.
Y con esto no defiendo la nefasta gestión de la Generalitat.
Pero lo importante es lo que valoraban y donde.. no que pedían el envió de la alerta.
Que se hizo hora y media después.