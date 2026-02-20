El Werder Bremen anula la gira por Estados Unidos: "Jugar donde se dispara contra la gente no se alinea con los valores de nuestro club"

El Werder Bremen anula su gira estival por Estados Unidos al estar en contra de las políticas de inmigración de la administración Trump. Tras tener todo el stage cerrado, el director general, Klaus Filbry, ha mostrado los motivos del cambio de planes en el portal DeichStube. "Dos personas fueron asesinadas a tiros por las autoridades estatales en Minnesota. Jugar en una ciudad que actualmente experimenta disturbios y donde se dispara contra la gente no se alinea con los valores de nuestro club", ha comentado el directivo.