Welcome: Milei invitó a los neoyorquinos a venir a Argentina “si la cosa se complica” con Mamdani

El Presidente dedicó parte de la CPAC a explicarle a la ciudad los riesgos de haber votado a un “comunista” como alcalde: “Emprendieron el camino inverso al de nuestro país”.

6 comentarios
fareway #3 fareway
Que se lleve a Varsavsky de paso...

#6 Celsar
#3 xD xD xD

#4 laruladelnorte
“Quisiera dedicarle estas palabras sobre todo a los neoyorquinos que emprendieron el camino inverso al que emprendió Argentina y ahora van a vivir bajo un Gobierno comunista: sepan que si la cosa se pone complicada siempre serán bien recibidos en nuestra tierra si buscan prosperar”

Gensanta como tiene la cabeciña. :shit:

pepel #1 pepel
Y traigan plata (mejor en dólares).

#2 tromperri
Los neoyorquinos son los que le han elegido.
Este tío es idiota.

Dene #5 Dene
Se puede ser mas idiota???
Milei: sujetáme el mate!!


