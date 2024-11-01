·
Welcome: Milei invitó a los neoyorquinos a venir a Argentina "si la cosa se complica" con Mamdani
El Presidente dedicó parte de la CPAC a explicarle a la ciudad los riesgos de haber votado a un "comunista" como alcalde: "Emprendieron el camino inverso al de nuestro país".
#3
fareway
Que se lleve a Varsavsky de paso...
2
K
45
#6
Celsar
#3
0
K
12
#4
laruladelnorte
“Quisiera dedicarle estas palabras sobre todo a los neoyorquinos que emprendieron el camino inverso al que emprendió Argentina y ahora van a vivir bajo un Gobierno comunista: sepan que si la cosa se pone complicada siempre serán bien recibidos en nuestra tierra si buscan prosperar”
Gensanta como tiene la cabeciña.
1
K
29
#1
pepel
Y traigan plata (mejor en dólares).
0
K
20
#2
tromperri
Los neoyorquinos son los que le han elegido.
Este tío es idiota.
2
K
20
#5
Dene
Se puede ser mas idiota???
Milei: sujetáme el mate!!
0
K
12
