¿Vuelve el servicio militar en Francia?

El presidente Emmanuel Macron podría anunciar la introducción del servicio militar voluntario en Francia en los próximos días. Aunque no ha habido ningún anuncio oficial, varios medios de comunicación apuntan a este mismo jueves como fecha. El proyecto, que lleva varios meses debatiéndose, podría convertirse pronto en realidad. El servicio militar obligatorio fue abolido en 1997 por el presidente Jacques Chirac.