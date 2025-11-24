edición general
13 meneos
12 clics
¿Vuelve el servicio militar en Francia?

¿Vuelve el servicio militar en Francia?

El presidente Emmanuel Macron podría anunciar la introducción del servicio militar voluntario en Francia en los próximos días. Aunque no ha habido ningún anuncio oficial, varios medios de comunicación apuntan a este mismo jueves como fecha. El proyecto, que lleva varios meses debatiéndose, podría convertirse pronto en realidad. El servicio militar obligatorio fue abolido en 1997 por el presidente Jacques Chirac.

| etiquetas: servicio , militar , voluntario , francia
11 2 1 K 110 actualidad
18 comentarios
11 2 1 K 110 actualidad
Guanarteme #9 Guanarteme
En la época de la robótica y los drones, los memos de los europeos planteando estas chorradas de mandar humanos al frente ¿Y por qué no caballería ya que estamos? :palm:
3 K 36
reithor #15 reithor
#6 no creo que sea lo mismo, un servicio militar es una formación básica en los aspectos marciales de una grande y libre, un ejército profesional va mucho más allá, te especializa y luego te tiene x años de servidumbre, con tu sueldo claro.
1 K 24
aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
"El presidente Emmanuel Macron podría anunciar la introducción del servicio militar voluntario"
El servicio militar nunca fue voluntario, asi que si instauran eso, no es que vuelva lo que sacaron en el 97.

Otra cosa es que haya idiotas que se apunten a eso... quizas la panda de tarugos con pulserita ?
1 K 22
jonolulu #3 jonolulu *
#1 Es un globo sonda. Sólo la puntita
2 K 35
mecha #4 mecha *
#1 la pregunta es: ¿qué cambia?
No sé como es en Francia, en España cualquiera se apunta al ejército y entra, no es que haya que hacer mucho. Y luego te puedes salir, no es que estés obligado a estar allí de por vida.

Si no cambia nada, es, como dice #3, solo la puntita, a ver cómo reacciona la gente.
0 K 8
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#3 Cuando las barbas de tu vecino veas pelar pon las tuyas a remojar.
3 K 64
ur_quan_master #13 ur_quan_master
#5 antes de que os impongan servicio militar, sacad las guillotinas a pasear.
0 K 11
Antipalancas21 #14 Antipalancas21
#13 Mejor las bolsas de palomitas para ver los desfiles.
0 K 20
El_Tio_Istvan #6 El_Tio_Istvan
"servicio militar voluntario"... Pero eso no es el ejército profesional?

#3 a eso me huele.
0 K 12
nopolar #8 nopolar
#6 entiendo que profesional es con sueldo y la mili es por la cara.
1 K 18
El_Tio_Istvan #10 El_Tio_Istvan
#8 joder! Les darán de comer, por lo menos!

Se a lo que te refieres, algo como la guardia nacional en EEUU.
0 K 12
nopolar #7 nopolar
#1 tarugos sin oficio ni beneficio a los que van a enseñar a usar armas
0 K 8
#2 Pivorexico
Voluntario y ejercito , menudo oxímoron xD
0 K 12
rusito #12 rusito *
#2 La pregunta es si los jóvenes europeos de países como España, Francia o Portugal quieren transmutarse en ultranacionalistas ucranianos, letonios, estonios o lituanos; porque muchos de los problemas que tienen esos países con la Federación Rusa vienen de muy atrás y en algunos casos de movimientos ultranacionalistas de extremaderecha que colaboraron con los nazis.
0 K 9
pitercio #11 pitercio
Francia está como loca por una guerra, sólo le gana en ganas Inglaterra a condición de que la guerra esté más cerca de Francia que de ellos.
0 K 12
#17 Jacusse
#11 de lo que tienen ganas es de rendirse a las pocas semanas, dirás.
1 K 22
#18 Jacusse
En un par de años, creo yo, tendremos servicio militar obligatorio. Para ambos sexos.

Menos paro juvenil, menos presión por la vivienda.... Todo ventajas!!
0 K 10
#16 AMartian
Overton's window
0 K 9

menéame