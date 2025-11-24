¿Vuelve el servicio militar en Francia?

El presidente Emmanuel Macron podría anunciar la introducción del servicio militar voluntario en Francia en los próximos días. Aunque no ha habido ningún anuncio oficial, varios medios de comunicación apuntan a este mismo jueves como fecha. El proyecto, que lleva varios meses debatiéndose, podría convertirse pronto en realidad. El servicio militar obligatorio fue abolido en 1997 por el presidente Jacques Chirac.
El servicio militar nunca fue voluntario, asi que si instauran eso, no es que vuelva lo que sacaron en el 97.
Otra cosa es que haya idiotas que se apunten a eso... quizas la panda de tarugos con pulserita ?
No sé como es en Francia, en España cualquiera se apunta al ejército y entra, no es que haya que hacer mucho. Y luego te puedes salir, no es que estés obligado a estar allí de por vida.
Si no cambia nada, es, como dice #3, solo la puntita, a ver cómo reacciona la gente.
#3 a eso me huele.
Se a lo que te refieres, algo como la guardia nacional en EEUU.
Menos paro juvenil, menos presión por la vivienda.... Todo ventajas!!