edición general
4 meneos
60 clics
Vuelca en Getafe un tráiler cargado con 20 toneladas de cerveza y se investiga su implicación con un accidente mortal posterior

Vuelca en Getafe un tráiler cargado con 20 toneladas de cerveza y se investiga su implicación con un accidente mortal posterior

Dos horas después y con la carretera aún cortada, un turismo ha chocado con otro camión casi en el mismo punto, provocando la muerte del conductor

| etiquetas: vuelca , getafe , tráiler , cerveza , accidente mortal
3 1 0 K 50 actualidad
5 comentarios
3 1 0 K 50 actualidad
mikelx #1 mikelx
si estaba la carretera cortada, ¿cómo ha chocado "casi en el mismo punto"?
0 K 7
woody_alien #2 woody_alien
#1 Pone "a dos kilómetros" y en el sentido contrario. Y no llevaba cerveza, llevaba Mahou.
4 K 46
devilinside #3 devilinside
#2 Mis dies como bebedor de cerveza alemana y checa, aunque sea madrileño
0 K 12
mikelx #4 mikelx
#2 eso explica mucho. Sabiendo que habia 20 toneladas de Mahou a 2km.
0 K 7
#5 Albarkas *
#2 Es un vertido peligroso xD
0 K 15

menéame