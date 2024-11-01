·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11264
clics
Mapa de evolución de la guerra de Ucrania desde 2022 hasta hoy. Un pequeño análisis
7806
clics
Los cuatro motores se apagaron a 37.000 pies de altura, y el anuncio del capitán se convirtió en la comunicación más tranquila de la historia de la aviación
3469
clics
[Pantomima Full] Evento de empresa
3783
clics
Menéame cumple 20 años
4459
clics
El barco que naufragó porque un rey no quiso hacer caso a sus ingenieros
más votadas
1179
RTVE confirma que España no participará en Eurovisión 2026 tras la votación que permite participar a Israel
905
Países Bajos hace oficial su retirada de Eurovisión 2026
760
Irlanda se retira de Eurovisión 2026
585
Empleados del Hospital de Torrejón ( Comunidad Autónoma de Madrid, gobernada por el PP de Ayuso) recibieron la orden de reutilizar material sanitario de un solo uso para aumentar beneficios
543
Eslovenia confirma su retirada de Eurovisión 2026
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
60
clics
Vuelca en Getafe un tráiler cargado con 20 toneladas de cerveza y se investiga su implicación con un accidente mortal posterior
Dos horas después y con la carretera aún cortada, un turismo ha chocado con otro camión casi en el mismo punto, provocando la muerte del conductor
|
etiquetas
:
vuelca
,
getafe
,
tráiler
,
cerveza
,
accidente mortal
3
1
0
K
50
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
0
K
50
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
mikelx
si estaba la carretera cortada, ¿cómo ha chocado "casi en el mismo punto"?
0
K
7
#2
woody_alien
#1
Pone "a dos kilómetros" y en el sentido contrario. Y no llevaba cerveza, llevaba Mahou.
4
K
46
#3
devilinside
#2
Mis dies como bebedor de cerveza alemana y checa, aunque sea madrileño
0
K
12
#4
mikelx
#2
eso explica mucho. Sabiendo que habia 20 toneladas de Mahou a 2km.
0
K
7
#5
Albarkas
*
#2
Es un vertido peligroso
0
K
15
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente