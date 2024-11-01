edición general
VOX vincula el aumento de agresiones con 'mataleón' en Sevilla con la inmigración irregular

La diputada de VOX en el Congreso por Sevilla, Reyes Romero, ha denunciado este miércoles 11 de febrero el incremento de agresiones con la técnica del mataleón en la capital hispalense, método que consiste en ataques sorpresivos por la espalda que comprometen la integridad física de las víctimas.

#3 Juantxi
También los inmigrantes se queda con millones en donativos para los damnificados por DANA en Valencia, ¿o no era así precisamente?
josde #10 josde
#3 No, eso es exclusiva de Vox, el PP solo deja morir personas.
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
El elefante
#1 Cincocuatrotres *
Que malos son los de VOX, nunca habia oido hablar del mataleon hasta hace poco, imagino que saldran algunos a decir que en los 80 el mataleon era el deporte nacional, los de siempre, como el mentiroso que decia que en los 80 la gente llevaba navajas a mogollon en Euskadi, algo que es una absoluta idea estupida complicarte la vida llevando una navaja en aquellos tiempos en Euskadi en los que te cacheaban en cada esquina, pero el decia que llevabamos navajas hay que joderse con los nanipuladores
#4 NoMeVeas
Paso a paso lo que hicieron en USA.

Luego a llorar porque el equivalente al ICe aqui hace lo que le sale de los cojones. Todos los que apoyas a la derecha sois cómplices y os mereceis la muerte que deseais para otros.
ur_quan_master #7 ur_quan_master
#4 la suerte... La suerte
pollorudo #8 pollorudo *
No pasa nada, aquí no hay nada que ver, son casos aislados. Y si pides estadísticas de perfiles delictivos eres un facha facha facha facha...

PD. Hay comunidades autónomas que ya han empezado a publicar datos de orígenes de los delincuentes de ciertos delitos... y lo dejo a quien quiera indagar, que se caiga del guindo.
CerdoJusticiero #6 CerdoJusticiero
Tenemos nueva palabrita para que el cerebro derecharra la repita hasta la saciedad, qué bien. Llegará un momento en que entre "mena", "segarro", "amego", "mataleón" y otras 6 ó 7 más les empezarán a dar embolias colectivas y encima habrá que darles una paguita y limpiarles la caca hasta que doblen la servilleta.

En fin, qué país.
#2 Febrero2027
El PSOE dirá que es por el cambio climático
josde #9 josde *
#2 Y el PP que es por culpa de Puente. :-D
