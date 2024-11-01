VOX vincula el aumento de agresiones con 'mataleón' en Sevilla con la inmigración irregular

La diputada de VOX en el Congreso por Sevilla, Reyes Romero, ha denunciado este miércoles 11 de febrero el incremento de agresiones con la técnica del mataleón en la capital hispalense, método que consiste en ataques sorpresivos por la espalda que comprometen la integridad física de las víctimas.
Luego a llorar porque el equivalente al ICe aqui hace lo que le sale de los cojones. Todos los que apoyas a la derecha sois cómplices y os mereceis la muerte que deseais para otros.
PD. Hay comunidades autónomas que ya han empezado a publicar datos de orígenes de los delincuentes de ciertos delitos... y lo dejo a quien quiera indagar, que se caiga del guindo.
En fin, qué país.