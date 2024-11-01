·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9353
clics
Pues ya estaría... A partir de ahora todos con vivienda y trabajos dignos. La envidia de Europa...
5706
clics
Peter acabó con Podemos
5760
clics
Moltbot: la historia de 72 horas que acabó en estafa millonaria y pánico global
9117
clics
Mapa de densidad de población de la UE [ENG]
8273
clics
Hace 16 años un estudiante de Barcelona buscaba una forma fácil de editar PDFs. La web que creó es una de las más vistas de internet
más votadas
504
El Gobierno andaluz cede a Google los datos de 738.502 alumnos menores
448
El Frente Amplio propuesto por Rufián se convertiría en tercera fuerza en España con entre 55 y 75 escaños, permitiendo revalidar el gobierno de Sánchez
314
El presidente de la Confederación del Júcar afirma que quien dirigía el Cecopi el día de la dana "no tenía ni idea de lo que tenía que hacer"
284
El juez Peinado pide a la Policía que rastree los vuelos realizados por Begoña Gómez y su asesora en los últimos siete años
418
Estados Unidos promueve protestas en otros países (según admiten los propios EE. UU.)
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
28
clics
Vox traslada un "no rotundo" a investir a Guardiola en Extremadura: "Exigimos la proporcionalidad que nos dieron las urnas"
Guardiola asegura que 'el PP no puede travestirse de Vox'
...
|
etiquetas
:
pp
,
vox
,
extremadura
,
elecciones
3
1
0
K
32
actualidad
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
0
K
32
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
AndresEl_Lanas
Vox no quiere tener nada que ver con un gobierno hasta que Sánchez no convoque elecciones, no vaya a ser que sus votantes se den cuenta de sus verdaderas intenciones antes y les cueste votos.
3
K
52
#2
YSiguesLeyendo
*
Vox sabe que la Guardiola no tiene coño suficiente como para atreverse a volver a convocarlas y que esta vez SÍ se someterá a Vox y a lo que haga falta. mientras tanto lo que le queda es la competición por hacerse con el relato, pero nada más. por cierto, que en Extremadura se está viviendo un momento muy Pablemos cuando los morados se hacían los duros en las negociaciones para investir al guapo. Vox está ahora mismo jugando a lo mismo aunque en el otro extremo
2
K
38
#8
Kantinero
Gobierno Dráculastein
1
K
22
#3
Milmariposas
Berlanga's way...
0
K
14
#7
Suleiman
No puede travestirse... Los cojones,si son lo mismo.
0
K
13
#1
YSiguesLeyendo
... y que el acuerdo entre ambos partidos 'debe ser proporcional'
0
K
10
#5
PerritaPiloto
Vox no quiere entrar al gobierno, y María Guardiola no quiere que entren. Ya sabemos que Vox gastan huevazos enormes y que Guardiola se vajó los pantalones ante el resto del PP porque les jodía la estrategia nacional, pero ahora no hay estrategia nacional que valga. A menos que se repitan elecciones algunas veces y se solapen con las generales.
Ya veremos quién aguanta más en este juego del gallina.
0
K
8
#9
CharlesBrowson
Veras que al final los de verde van a quitarnos de enmedio al gallego, seria glorioso
0
K
8
#6
sliana
ah, no sabian lo que iban a pedir, pero si lo sabian.
0
K
7
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Ya veremos quién aguanta más en este juego del gallina.