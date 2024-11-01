edición general
4 meneos
28 clics
Vox traslada un "no rotundo" a investir a Guardiola en Extremadura: "Exigimos la proporcionalidad que nos dieron las urnas"

Vox traslada un "no rotundo" a investir a Guardiola en Extremadura: "Exigimos la proporcionalidad que nos dieron las urnas"

Guardiola asegura que 'el PP no puede travestirse de Vox'...

| etiquetas: pp , vox , extremadura , elecciones
3 1 0 K 32 actualidad
9 comentarios
3 1 0 K 32 actualidad
AndresEl_Lanas #4 AndresEl_Lanas
Vox no quiere tener nada que ver con un gobierno hasta que Sánchez no convoque elecciones, no vaya a ser que sus votantes se den cuenta de sus verdaderas intenciones antes y les cueste votos.
3 K 52
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo *
Vox sabe que la Guardiola no tiene coño suficiente como para atreverse a volver a convocarlas y que esta vez SÍ se someterá a Vox y a lo que haga falta. mientras tanto lo que le queda es la competición por hacerse con el relato, pero nada más. por cierto, que en Extremadura se está viviendo un momento muy Pablemos cuando los morados se hacían los duros en las negociaciones para investir al guapo. Vox está ahora mismo jugando a lo mismo aunque en el otro extremo
2 K 38
Kantinero #8 Kantinero
Gobierno Dráculastein
1 K 22
Milmariposas #3 Milmariposas
Berlanga's way... :popcorn:
0 K 14
#7 Suleiman
No puede travestirse... Los cojones,si son lo mismo.
0 K 13
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... y que el acuerdo entre ambos partidos 'debe ser proporcional'
0 K 10
#5 PerritaPiloto
Vox no quiere entrar al gobierno, y María Guardiola no quiere que entren. Ya sabemos que Vox gastan huevazos enormes y que Guardiola se vajó los pantalones ante el resto del PP porque les jodía la estrategia nacional, pero ahora no hay estrategia nacional que valga. A menos que se repitan elecciones algunas veces y se solapen con las generales.

Ya veremos quién aguanta más en este juego del gallina.
0 K 8
CharlesBrowson #9 CharlesBrowson
Veras que al final los de verde van a quitarnos de enmedio al gallego, seria glorioso :popcorn:
0 K 8
#6 sliana
ah, no sabian lo que iban a pedir, pero si lo sabian.
0 K 7

menéame