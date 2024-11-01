edición general
Vox se quiso quedar con la asociación que ahora denuncia por estafa

Todas las comunicaciones de tres miembros de la junta directiva de Revuelta. Mensajes, audios y conversaciones entre ellos y también con la cúpula de Vox

| etiquetas: revuelta , vox , donaciones , dana
angelitoMagno #3 angelitoMagno
La Razón, El Mundo, uy, parece que la derecha ha entrado en modo "evitar que VOX le cause problemas al PP en las dos elecciones autonómicas que vienen"
vicus. #1 vicus.
Fachawar, me encanta.
uyquefrio #2 uyquefrio
Llegó el día D y, tal y como estaba previsto, Kiko Méndez-Monasterio, sin circunloquios, lanzó la primera pregunta: «¿Qué pasa con esto de Revuelta?». A partir de ahí, narran a este periódico fuentes presentes en la conversación, argumentó el porqué de sus planes. «No puede haber una asociación independiente del partido, porque Revuelta es del partido. El partido ha financiado a Revuelta». Para demostrar su tesis, reprochó que en Valencia, durante los meses en los que los voluntarios

#4 NoMeVeas *
Jajajajaaja y ahora LaRazon. Esta el PP a tope. Madre mia, menuda mafia, pero bueno, mientras se meten entre ellos.
