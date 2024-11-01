edición general
11 meneos
13 clics

Vox quiere cazar osos y lobos

VOX quiere que el oso y el lobo estén incluidos entre las especies cinegéticas. Y así poder eliminar las restricciones de caza en zonas donde se haye el lobo o el oso

| etiquetas: vox , caza , oso. medio ambiente
9 2 0 K 101 politica
8 comentarios
9 2 0 K 101 politica
ingenierodepalillos #2 ingenierodepalillos
Me parece bien, siempre y cuando sea sin trampas, ni armas de ningún tipo, con sus propias manos desnudas, como hombres españoles de verdad, todo natural, si lo piden así tienen mi apoyo, si lo que quieren es pegar tiros, que se vayan a una galería de tiro ó a un barco con amigos de Feijoó.
4 K 57
cocolisto #3 cocolisto
Pues que empiecen con ellos mismos,que animales tienen.
2 K 47
Dene #5 Dene
#3 no han hablado de cerdos
0 K 12
El_Tio_Istvan #1 El_Tio_Istvan
Un oso maleducado que ataca a los pañales de ovejas. :shit:

Poco nos pasa.
2 K 34
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
Y Foro Asturias urogallos
1 K 32
wata #7 wata
La manía que le tienen a la naturaleza...
Creo que en el fondo están deseando una guerra y poder disparar a la gente.
Ninguna duda a quien vota aquellos españoles que fueron a Sarajevo a asesinar a civiles.
0 K 16
Malinke #8 Malinke
Y «perro».
0 K 11
#6 AlexGuevara
Sí, con metralleta se hace falta….
0 K 7

menéame