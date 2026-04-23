VOX exige al PP implantar la 'prioridad nacional' en Valencia en el acceso a ayudas y servicios

El grupo parlamentario de VOX en las Cortes Valencianas ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) con el objetivo de instaurar el principio de “prioridad nacional” en la gestión de los servicios públicos. La iniciativa propone que los ciudadanos españoles tengan preferencia en el acceso a ayudas sociales, vivienda y prestaciones públicas, en lo que la formación define como una reorientación del actual modelo de bienestar.