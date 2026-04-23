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VOX exige al PP implantar la 'prioridad nacional' en Valencia en el acceso a ayudas y servicios

VOX exige al PP implantar la 'prioridad nacional' en Valencia en el acceso a ayudas y servicios

El grupo parlamentario de VOX en las Cortes Valencianas ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) con el objetivo de instaurar el principio de “prioridad nacional” en la gestión de los servicios públicos. La iniciativa propone que los ciudadanos españoles tengan preferencia en el acceso a ayudas sociales, vivienda y prestaciones públicas, en lo que la formación define como una reorientación del actual modelo de bienestar.

| etiquetas: valencia , vox , prioridad nacional , ayudas , servicios
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5 comentarios
5 1 0 K 61 politica
#2 candonga1
Van a vetar el valenciano tal cual han hecho en Aragón?
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robustiano #4 robustiano *
La cuadrilla cristofascista no se baja del burro con la cantinella de la prioridad nazional... :wall:
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Sr.No #1 Sr.No
Y qué iban a pedir, si primero va Vagascal, segundo va Vagascal, y por último sigue yendo Vagascal.

Uno no se monta un partido político, una asociación "sin animo de lucro", ni choricea todo lo que puede si no quiere ser el primero, el último y todos los de en medio para sisar todo lo público que caiga entre sus zarpas.
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xyria #3 xyria
No puede ser, el PP lo ha dicho por activa y por pasiva, no habrá discriminación por razón de origen. Y yo, de lo que diga el PP, me fio, como si fuese Campofrio.
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#5 diablos_maiq
Y ese partido ¿por qué no ha sido ilegalizado aún? ¿No es ilegal fomentar el odio?
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menéame