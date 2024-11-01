Vox denuncia al alcalde de Aínsa por pedir el voto al PSOE en la jornada de reflexión  

Desde Vox consideran que estos hechos “podrían vulnerar los artículos 50 y 53 de la LOREG”, que recogen el principio de neutralidad institucional y la prohibición de realizar propaganda electoral una vez finalizada la campaña, “incluida la jornada de reflexión y también a través de redes sociales”. En este sentido, la denuncia recuerda que la Junta Electoral Central ha reiterado en distintas resoluciones que durante ese periodo “no pueden difundirse mensajes, imágenes o actuaciones que puedan ser consideradas propaganda electoral”...