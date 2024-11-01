edición general
Vox denuncia al alcalde de Aínsa por pedir el voto al PSOE en la jornada de reflexión

Desde Vox consideran que estos hechos “podrían vulnerar los artículos 50 y 53 de la LOREG”, que recogen el principio de neutralidad institucional y la prohibición de realizar propaganda electoral una vez finalizada la campaña, “incluida la jornada de reflexión y también a través de redes sociales”. En este sentido, la denuncia recuerda que la Junta Electoral Central ha reiterado en distintas resoluciones que durante ese periodo “no pueden difundirse mensajes, imágenes o actuaciones que puedan ser consideradas propaganda electoral”...

| etiquetas: elecciones , aragón
15 comentarios
Comentarios destacados:      
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
Que denuncien también esto: Bertrand Ndongo se cuela en la votación de Alegría y le persigue.

calde #11 calde
#6 Ya, también pudieron haber denunciado a Mazón por negligencia con 200 muertos, pero también se les pasó. Estarían ocupados buscando el dinero de las donaciones...
#13 Febrero2027
#6 Si acercar un micrófono y preguntar es denunciable, entonces tenemos un problema
Garbns #5 Garbns *
#4 lo de la primera imagen con el escrito " VOTA PSOE" y Alegría ¿cómo lo llamarías?  media
Aokromes #7 Aokromes
#5 vale, sin ampliar la miniatura no se veia xD
Garbns #8 Garbns *
#7 A ver, que las otras con el fondo rojo y las letras en blanco tampoco hay que ser muy avispao para saber a lo que se refiere :-D, es como si el PP hace lo mismo con un fondo azul y un sobre blanco xD
#15 poxemita
#5 a mi me ha pasado como a #7, estoy medio cegato, he visto una rubia y un vamos a hacerlo y ya he dejado de leer.
obmultimedia #10 obmultimedia
El PP de Aragón ayer hizo lo mismo en la redes sociales y nadie ha dicho nada.
platypu #12 platypu
#10 Si es cierto lo que dices por que no lo denuncias?
obmultimedia #14 obmultimedia
#12 miralo tu con tus propios ojos.  media
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
suplicar mas que pedir, todo hay que decirlo
YSiguesLeyendo #9 YSiguesLeyendo *
cuando alguien se te acerque en un lugar público y te pregunte cosas, vete a un juzgado y le denuncias por "persecución". las risas del juzgado se van a escuchar en Hamelín! (este ser le ha hecho a Pili Juerga (Fedeguico dixit) eso en la forma y en el lugar y en el momento en que lo ha hecho porque sabe que no es un acto punible, como mucho incómodo para Pili, pero nada más; cambiemos la legislación entonces y podremos cortar de raíz estos comportamientos, pero mientras no se puede)
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... La formación solicita a la Junta Electoral Provincial que “incoe el correspondiente expediente sancionador”, que “se ordene la retirada inmediata de las publicaciones” y que se valore si los hechos “pueden ser constitutivos de un delito electoral conforme al artículo 144.1 de la LOREG”, que contempla penas de prisión de “tres meses a un año” y sanciones económicas. Será ahora la Junta Electoral la que deba analizar el contenido denunciado y determinar si existe infracción electoral o si procede trasladar las actuaciones al Ministerio Fiscal...
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo *
la PSOE regalándole munición a los fachascales... qué nivel! (aparte de la imagen de desesperación que transmite. panda de golfos inútiles!)
Aokromes #4 Aokromes *
#2 tecnicamente en las capturas de pantalla mostradas no pide voto a ningun partido politico.
