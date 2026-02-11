edición general
Vox denuncia una agresión a sus militantes en una carpa de Montcada i Reixac

"La principal víctima de sus ataques hoy ha sido una mujer, que ahora mismo está en el hospital, esperando los resultados, para saber si tiene una fisura o una fractura en la costilla izquierda",

#1 arreglenenlacemagico
no me gusta vox pero darles de ostias no creo que cambien su voto
Natxelas_V #2 Natxelas_V
Vaya con los antifascistas...
