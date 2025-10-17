Vox se borra y será el único partido político de Asturias que no participará en la manifestación contra el peaje del Huerna

La portavoz de Vox en la Junta General del Principado, Carolina López, justifica la ausencia del partido en el rechazo a ser «cómplices» de una «campaña propagandística» del presidente del Principado
Cierto, ganamos en olor.
"además, eso de protestar era de rojos, no?" "nunca me aclaro con esto..."
Hay infinidad de gente en la calle que no saben que es por culpa del PP que esto sea así y se piensan que es culpa de Sánchez
¿Cómo va a ser ésto posible?
P.D.: Sé perfectamente que no es un "impuesto", pero esta gente considera "robar" el pagar la SS o el IVA, así que...