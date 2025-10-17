edición general
Vox se borra y será el único partido político de Asturias que no participará en la manifestación contra el peaje del Huerna

La portavoz de Vox en la Junta General del Principado, Carolina López, justifica la ausencia del partido en el rechazo a ser «cómplices» de una «campaña propagandística» del presidente del Principado

Verdaderofalso
Pues tanto Vox como sus votantes deberían ser los únicos que pagasen
calde
#4 y los del pp, que son Los que las pusieron y prorrogaron en su día, no?
HeilHynkel
La mierda, mierda es
sotillo
#1 Si retira sola mejor
HeilHynkel
#2

Cierto, ganamos en olor.
johel
Si, ppox lleva en su programa y tiene millones de iniciativas para quitar peajes si... lo mismo que el pnv, los derechusmas catalanes y todas la derechas de españa, entre todas suman la inmensa cantidad de cero iniciativas en toda la historia de la democracia. Y lo de dar las concesiones practicamente a perpetuidad con contratos llenos de fallos que no escribiria ni un niño de primaria, tampoco computa demasiado.
calde
"Joder, es que eso de protestar si dura más de 5 min, ya es mucho trabajar en un sólo día..."

"además, eso de protestar era de rojos, no?" "nunca me aclaro con esto..."
Malinke
¿Y el PsoE y lo que haya de izquierdas saldrán en la manifestación junto al PP?
Hay infinidad de gente en la calle que no saben que es por culpa del PP que esto sea así y se piensan que es culpa de Sánchez
Andreham
¡Pero si es un impuesto! ¡Y la derecha quiere eliminar los impuestos!

¿Cómo va a ser ésto posible?

P.D.: Sé perfectamente que no es un "impuesto", pero esta gente considera "robar" el pagar la SS o el IVA, así que...
