Vox acusa a Espinosa de los Monteros de estar detrás de Vito Quiles: "Estrategia turbia"

Las tensiones internas dentro del entorno de Vox se han hecho públicas tras las declaraciones de Javier Martínez Onsalo, miembro de los jóvenes del partido, que ha acusado al exdiputado Iván Espinosa de los Monteros de estar detrás del movimiento social en torno a Vito Quiles. “Que la gira de Vito Quiles no es casualidad y es una estrategia turbia de cierto exdiputado junto con otros personajes para conseguir unos fines personales aún por conocer es tan obvio como que me llamo Javi”, afirmó Onsalo.

etiquetas: vox , vito quiles , espinosa de los monteros , ultraderecha
8 comentarios
mainaberd #1
Música de Linkin Park.
6 K 82
#7 chochis
#1 Qué ricos los churros.
0 K 10
NPCMeneaMePersigue #3
Sigo manteniendo que en breve se lo van a llevar por delante, se está juntando con gente que lleva camisetas de "Hitler tenía razón" e Israel le va hacer un Charlie Kirk x.com/FonsiLoaiza/status/1982926399058129227
2 K 39
#6 casicasi
Qué personaje tan grimoso, el Quiles ese. Hijo de inmigrantes, por cierto.
1 K 30
Antipalancas21 #8
Vox y Espinosa de los Monteros, son el mismo perro con diferente bozal, nazis unos y nazi el otro.
0 K 20
Foxdie #2
Quiles está preparando su propia carrera política, parece.
1 K 14
Pepepaco #5
¿Problemas en el paraíso?
0 K 10

