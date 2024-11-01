Vox acusa a Espinosa de los Monteros de estar detrás de Vito Quiles: "Estrategia turbia"

Las tensiones internas dentro del entorno de Vox se han hecho públicas tras las declaraciones de Javier Martínez Onsalo, miembro de los jóvenes del partido, que ha acusado al exdiputado Iván Espinosa de los Monteros de estar detrás del movimiento social en torno a Vito Quiles. “Que la gira de Vito Quiles no es casualidad y es una estrategia turbia de cierto exdiputado junto con otros personajes para conseguir unos fines personales aún por conocer es tan obvio como que me llamo Javi”, afirmó Onsalo.