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Von der Leyen vuelve a empantanarse en el avispero de Oriente Próximo
La presidenta de la Comisión Europea irrita a varios gobiernos por sus guiños permanentes a Estados Unidos e Israel, una actitud que ya mantuvo durante la ofensiva en Gaza. Ascesible en modo lectura.
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JackNorte
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Cada vez entiendo mas facil a los alemanes en la epoca nazi. Como un pueblo a base de propaganda y politicos pro genocidas acaban trayendo lo peor de la especie.
Ni en la epoca de mayor facilidad para aprender de la historia somos capaces de hacerlo , Estos dias valoraba la probabilidad de usar armas nucleares creo que Israel tiene un 70% de posibilidades de usarlas dada la pasividad y justificacion del resto.
Solo se necesita unos pocos ataques de falsa bandera en una zona de Israel donde haya…
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#2
AlexGuevara
Por prudencia, decencia y conveniencia Europa debería al menos mantenerse neutral. La UE está gobernada por unos incompetentes
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#3
JackNorte
#2
Neutral seria un avance , pero contra genocidas dudo que la neutralidad funcione.
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#4
albx
Como si el Mossad no conociera los detalles de los contratos de vacunas y otros detallitos.
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Ni en la epoca de mayor facilidad para aprender de la historia somos capaces de hacerlo , Estos dias valoraba la probabilidad de usar armas nucleares creo que Israel tiene un 70% de posibilidades de usarlas dada la pasividad y justificacion del resto.
Solo se necesita unos pocos ataques de falsa bandera en una zona de Israel donde haya… » ver todo el comentario