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Von der Leyen vuelve a empantanarse en el avispero de Oriente Próximo

Von der Leyen vuelve a empantanarse en el avispero de Oriente Próximo

La presidenta de la Comisión Europea irrita a varios gobiernos por sus guiños permanentes a Estados Unidos e Israel, una actitud que ya mantuvo durante la ofensiva en Gaza. Ascesible en modo lectura.

| etiquetas: von der leyen , irán
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4 comentarios
7 2 0 K 87 politica
JackNorte #1 JackNorte *
Cada vez entiendo mas facil a los alemanes en la epoca nazi. Como un pueblo a base de propaganda y politicos pro genocidas acaban trayendo lo peor de la especie.
Ni en la epoca de mayor facilidad para aprender de la historia somos capaces de hacerlo , Estos dias valoraba la probabilidad de usar armas nucleares creo que Israel tiene un 70% de posibilidades de usarlas dada la pasividad y justificacion del resto.
Solo se necesita unos pocos ataques de falsa bandera en una zona de Israel donde haya…   » ver todo el comentario
1 K 28
#2 AlexGuevara
Por prudencia, decencia y conveniencia Europa debería al menos mantenerse neutral. La UE está gobernada por unos incompetentes
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JackNorte #3 JackNorte
#2 Neutral seria un avance , pero contra genocidas dudo que la neutralidad funcione.
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#4 albx
Como si el Mossad no conociera los detalles de los contratos de vacunas y otros detallitos.
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