“Me volví adicta a las compras. Este problema debe tomarse más en serio”: qué es la oniomanía y cómo las redes sociales la impulsan cada vez más

Para algunas personas, un día de "terapia de compras" puede ser la solución perfecta para sentirse mejor consigo mismas. Pero, ¿qué ocurre cuando no puedes parar de comprar? Rodeada de percheros con camisas, vestidos y suéteres, Lucy me cuenta que puede pasarse hasta 14 horas al día buscando ropa nueva para escapar de la realidad. La vida de esta mujer de 37 años puede parecer un sueño, pero Lucy tiene claro que las compras excesivas perjudicaron su vida. En un momento dado, Lucy se vio obligada a no pagar las facturas para poder seguir.