Iglesia SA: sin fieles pero con las mismas prebendas ¡Revisión del Concordato ya!

La Iglesia católica (Iglesia SA) se enfrenta en el estado español a un «desplome» de vocaciones, práctica religiosa y sacramentos, según el último informe publicado por el Observatorio Demográfico del Centro CEU de Estudios, Formación y Análisis Social (CEU-CEFAS), titulado ‘Demografía de la Iglesia Católica, a las puertas de su tercer milenio’. Sin vocaciones, sin feligreses, sin sacramentos… pero bien subvencionados y exentos de tributos. El informe pone de manifiesto los graves desequilibrios demográficos y retos estructurales para el...
Hay que esperar a que haya un gobierno progresista en España
Cosa que los de podemos saben de sobra pero les da igual.
Que no es solo cuestión de dejarlo estar cuando la situación ha cambiado y España ya no es un país tan religioso como hace 50 años
Lo dejaron todo atado y bien atado.
Que paguen por sus crímenes es una utopía pero, al menos, que se les corte el grifo del dinero y que se les embargue todo lo que se pueda.
Cada vez hay menos católicos en el pais pero sus sectas y seguidores están en casi todos los puestos de poder.