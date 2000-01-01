edición general
Iglesia SA: sin fieles pero con las mismas prebendas ¡Revisión del Concordato ya!

La Iglesia católica (Iglesia SA) se enfrenta en el estado español a un «desplome» de vocaciones, práctica religiosa y sacramentos, según el último informe publicado por el Observatorio Demográfico del Centro CEU de Estudios, Formación y Análisis Social (CEU-CEFAS), titulado ‘Demografía de la Iglesia Católica, a las puertas de su tercer milenio’. Sin vocaciones, sin feligreses, sin sacramentos… pero bien subvencionados y exentos de tributos. El informe pone de manifiesto los graves desequilibrios demográficos y retos estructurales para el...

#1 DonaldBlake
Lo tienen bien montado, así toca cada vez más a repartir.
#8 Tks4dTip
Otra opción es hacer un nuevo concordato y que el Vaticano pague lo que debe.
#3 ElenaCoures1
Se siente
Hay que esperar a que haya un gobierno progresista en España
#6 bronco1890
#3 No, por eso es un concordato, hace falta la aprobación de los dos estados firmantes para modificarlo.
Cosa que los de podemos saben de sobra pero les da igual.
#7 ElenaCoures1
#6 Sí pero se podría negociar, plantear, denunciar, compensar...
Que no es solo cuestión de dejarlo estar cuando la situación ha cambiado y España ya no es un país tan religioso como hace 50 años
#12 bronco1890
#7 Ya, pero el Vaticano ha cambiado muy poco y romper el concordato supondría romper las relaciones diplomáticas con ellos y quedarse al nivel de los tres o cuatro países del mundo que no tienen relaciones diplomáticas con el Vaticano: Corea del Norte, Arabia Saudí y alguno más, una movida con la UE y cabrear a la derecha muy mucho y a los 45% de "católicos no practicantes" que quedan en este país. Mucho morlaco para estos toreros del psoe. Realpolitick, hay cosas mas importantes.
Lo dejaron todo atado y bien atado.
#9 soberao
#6 El presupuesto es cosa del gobierno de España y si se decide que para la iglesia no hay presupuesto, el concordato sigue, pero el dinero lo tendrían que sacar de otro sitio.
#4 Milmariposas
Sigo diciendo que son un atajo de INÚTILES...
#2 Jointhouse_Blues
Llevan 2000 años viviendo del sudor ajeno las garrapatas estas, y será difícil hacerles comprender que eso está muy feo. Estos parásitos son muy persistentes, haría falta mucha violencia y apoyo social para erradicar la plaga.
#5 elsnons
Y una mierda. Penitencia popular cobardes .
#11 TripleXXX
Que vergüenza, tanto las subvenciones y las exenciones de impuestos y las inmatriculaciones. Por no hablar de los muertos que hay en las cunetas porque el cura del pueblo los señaló >:-(

Que paguen por sus crímenes es una utopía pero, al menos, que se les corte el grifo del dinero y que se les embargue todo lo que se pueda.

Cada vez hay menos católicos en el pais pero sus sectas y seguidores están en casi todos los puestos de poder.
#10 BoosterFelix
Ya sabéis, chicos, las paguitas, los comunismos y los rescates no son en sí mismos lo malo, sino cómo vayáis vestidos cuando los pidáis. Si queréis que os paguen paguitas, rescates y comunismos "de los güenos", id disfrazados de curas, de monjas, de toreros, de cantantes rocieros, de dueños de la banca, de monarcas, de aristócratas, y de libegales varios...
