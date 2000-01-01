Iglesia SA: sin fieles pero con las mismas prebendas ¡Revisión del Concordato ya!

La Iglesia católica (Iglesia SA) se enfrenta en el estado español a un «desplome» de vocaciones, práctica religiosa y sacramentos, según el último informe publicado por el Observatorio Demográfico del Centro CEU de Estudios, Formación y Análisis Social (CEU-CEFAS), titulado ‘Demografía de la Iglesia Católica, a las puertas de su tercer milenio’. Sin vocaciones, sin feligreses, sin sacramentos… pero bien subvencionados y exentos de tributos. El informe pone de manifiesto los graves desequilibrios demográficos y retos estructurales para el...