No son pocos los que están recuperando este tuit de Vox de 2015 sobre el islam: no, no es “Fake”

Efectivamente, Santiago Abascal leyó extractos del corán en un acto en Madrid hace diez años. Pero con una intencionalidad diferente a la que podría aparentar. En mitad de esta polémica, los usuarios de redes sociales han rescatado del olvido un tuit publicado por Vox en 2015 en el que Santiago Abascal lee el corán durante un acto. "En la conferencia "Islam, libertad religiosa y democracia" Raad Salam y Santiago Abascal leen párrafos del Corán", se señala en un tuit junto a una imagen del líder de Vox sosteniendo este libro religioso.