No son pocos los que están recuperando este tuit de Vox de 2015 sobre el islam: no, no es “Fake”

Efectivamente, Santiago Abascal leyó extractos del corán en un acto en Madrid hace diez años. Pero con una intencionalidad diferente a la que podría aparentar. En mitad de esta polémica, los usuarios de redes sociales han rescatado del olvido un tuit publicado por Vox en 2015 en el que Santiago Abascal lee el corán durante un acto. "En la conferencia "Islam, libertad religiosa y democracia" Raad Salam y Santiago Abascal leen párrafos del Corán", se señala en un tuit junto a una imagen del líder de Vox sosteniendo este libro religioso.

Mark_ #1 Mark_
¿No eran esas las fechas en las que VOX recibía dineritos desde Irán o algo así?
Sr.No #7 Sr.No
#1 ahí, donde duele.
plutanasio #2 plutanasio
Por tanto, el tuit de Vox de 2015 es real y Abascal efectivamente leyó extractos del Corán, pero el acto celebrado en Madrid hace diez años no fue para defender el Islam o la cultura musulmana, como así se ha hecho ver en redes sociales.

Mare deu :roll:
rogerius #5 rogerius
#2 Decir que se ha hecho del Islam un proyecto político —como Vox hace con lo de españolear (después critican lo woke por identitario)— se puede considerar una forma de defender a esa religión aunque solo sea al denunciar la manipulación que se hace con ella.
#6 BurraPeideira_
Abascal no puede seguir ocultando que le tiran las cabras.
jdmf #4 jdmf
Bueno, quite in Taliban lea el corán es lo más normal ¿No? :troll:
ErgunLumalii #3 ErgunLumalii
Si has leído alguna vez el Corán en público tienes que admitir que se degollen corderos en instalaciones públicas y que a las niñas se las coloque el burka a los 13 años

Si no eres un fascista, un intolerante xD xD xD xD
