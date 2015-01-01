Un grupo de activistas irrumpe durante la emisión de Gran Hermano en Israel para pedir el fin del exterminio en Gaza

Las activistas pacifistas se han colado en la emisión en directo del reality show, uno de los más populares de Israel, para mandar un mensaje contra el gobierno de Benjamin Netanyahu y su plan de exterminio y hambre en Gaza: "La nueva operación para ocupar Gaza matará a los rehenes, a los palestinos y a los soldados".
Si al menos hicieran una combinación de los dos...
Cuando te miras al espejo ¿No te dan náuseas?