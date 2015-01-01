edición general
Un grupo de activistas irrumpe durante la emisión de Gran Hermano en Israel para pedir el fin del exterminio en Gaza

Las activistas pacifistas se han colado en la emisión en directo del reality show, uno de los más populares de Israel, para mandar un mensaje contra el gobierno de Benjamin Netanyahu y su plan de exterminio y hambre en Gaza: "La nueva operación para ocupar Gaza matará a los rehenes, a los palestinos y a los soldados".

security_incident #3 security_incident
La guerra civil es el último paso para el desmantelamiento del régimen e ideología sionistas
1 K 31
AsVHEn #1 AsVHEn
Pensaba que solo se seguía haciendo Gran Hermano en España.
2 K 29
mahuer #2 mahuer
#1 yo pensaba que en España lo retiraron después de que la dirección del programa dejara emitir una violación en directo y no puso medios para impedirlo.
12 K 133
elGude #7 elGude
#2 le cambiaron el nombre y a otra cosa
1 K 22
MoñecoTeDrapo #14 MoñecoTeDrapo
#2 hay en marcha una nueva edición para finales de este año :wall:
0 K 10
frg #5 frg
#1 Sólo en países atrasados se sigue emitiendo. :troll:
2 K 31
Mauro_Nacho #12 Mauro_Nacho
#5 Necesitan televisión basura para nublar la mente y enajenarse. Gran hermano es una realidad paralela donde los problemas personales de convivencia de un grupo de personas consiguen desviar la atención de la tragedia y del genocidio que está involucrado Israel.
0 K 13
#11 fernando_sierra *
Al menos aún queda en Israel gente con un poco de dignidad
1 K 18
#22 tierramar *
Y en esta sociedad medieval, en la que se ha convertido Europa, los "amos" están utilizando nuestros impuestos "los siervos-contribuyentes" en el genocidio: www.meneame.net/m/actualidad/financiacion-europea-industria-militar-is Financiación europea a la industria militar israelí a costa de los derechos humanos
0 K 11
#10 oblitum
Gran contenedor de basura lo llamaría yo
0 K 7
karaskos #13 karaskos *
No creo que el espectador medio de esa basura infecta de programas sea capaz de entender el mensaje o discernir entre bueno y malo.
0 K 7
#21 MADMax2 *
#13 igual esa pate de la gente (o una parte de esa parte de la gente) no se había enterado porque estaba ausente del mundo viendo GH
0 K 9
#19 Cilantro
Entre lo de matar niños a balazos en la cabeza después de intentar matarlos de hambre o seguir entiendo gran hermano en pleno siglo 2025, no sé qué me revuelve más el estómago.

Si al menos hicieran una combinación de los dos...
0 K 6
Leo77 #4 Leo77
Pero en meneame cualquier israelí es culpable de lo que hace su gobierno...
12 K -86
#6 harlam
#4 Al menos ese 64% de israelíes que opinan que "no hay personas inocentes en Gaza".
6 K 80
ur_quan_master #8 ur_quan_master
#4 Generalizar es de militares.
1 K 19
#9 fernando_sierra
#8 Y de terroristas, o de ambas a la vez.
0 K 7
imagosg #15 imagosg
#4 Los argumentos simples y condicionados siempre son falsos
0 K 16
kinnikuman #16 kinnikuman
#4 Generalizando para quejarse de la generalización. Oh, la ironía.
2 K 27
ninjum #17 ninjum
#4 recuerda siempre que si no eres parte de la solución es que eres parte del problema.
0 K 9
Verdaderofalso #18 Verdaderofalso
#4 generalizar es lo que están haciendo los israelís al atacar a niños, no?
0 K 20
HeilHynkel #20 HeilHynkel
#4

Cuando te miras al espejo ¿No te dan náuseas?
0 K 14

