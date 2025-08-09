·
223
meneos
977
clics
Salah se enfada con la UEFA por su recuerdo al 'Pelé' palestino: "¿Podéis decir cómo murió, dónde y por qué?"
El futbolista palestino Suleiman Al-Obeid murió el miércoles después de un ataque de las fuerzas israelíes en la franja de Gaza
salah
palestina
gaza
112
111
1
K
447
actualidad
18 comentarios
actualidad
#2
Dr.Who
La UEFA es un nido de vendidos a la sionistada.
Los jugadores callan porque en cuanto digan esta boca es mia les sancionan sin jugar. Pero se nota que Mo Salah está a puntito de estallar pero se muerde la lengua.. todo es de una vergüenza y una falta de humanidad absoluta.
Suleiman murió en su tierra y la de sus ancestros a manos de invasores sionazis que llevan 78 años masacrando Palestina, evidentemente.
39
351
#4
Jacusse
Qué asco da cuando las instituciones callan ante tamaña barbarie. Bien que corrieron a posicionarse cuando la guerra de Ucrania.
Inolvidable.
12
127
#1
sotillo
Si murió luchando, murió como un héroe, aunque también puede ser que estuviera ayudando y morir también como un héroe, en cualquier está claro que los nazis y los del genocidio son los de Israel
12
108
#16
Meneamelón
comentario oculto por penalización: Insultos directos
#17
mariommoreno
#16
Él que puede... en tu caso antes de usar el obituario de supositorio, tendrías que quitarte el cactus que seguramente tienes incrustado, pq sino no entiendo tu amargura.
0
6
#6
Tiranoc
<<El futbolista palestino Suleiman Al-Obeid
murió
el miércoles después de un ataque de las fuerzas israelíes en la franja de Gaza>>
No le quedó más remedio :
lo asesinaron
.
No sé porqué no llaman a cada cosa por su nombre.
11
99
#7
EvilPreacher
#6
Murió justo después del ataque, el muy antisemita, podría haber muerto antes o mucho más tarde.
1
29
#11
gauntlet_
#7
Murió justo cuando acabaron de asesinarlo.
1
17
#8
mecha
Los comentarios en esta noticia del marca, desactivados. Por lo que sea...
11
82
#12
manuelnw
*
La UEFA, que se apresuró a expulsar a Rusia 4 días después de que atacase Ucrania, todavía mantiene an Israel a pesar del genocidio.
www.uefa.com/news-media/news/0272-148df1faf082-6e50b5ea1f84-1000--fifa
Bueno, no solo lo mantiene, sino que multa a los que se posicionan contra el genocidio.
as.com/futbol/internacional/multazo-al-psg-por-el-apoyo-de-sus-hinchas
6
79
#5
Cuñado
¿Pero cómo van a decir cómo murió? Ni que fuese ucraniano.
7
73
#9
security_incident
#5
O blanco
3
51
#14
Cuñado
#9
La mayoría de gazatíes son blancos. No creo que si fuese blanco hubiese cambiado en algo el repulsivo tratamiento de este asesinato por parte de la UEFA.
Su pecado no fue ser blanco, negro, cristiano o musulmán; su pecado fue haber nacido en la tierra que unos tarados hijos de puta dicen que les prometió su dios.
0
8
#18
security_incident
#14
Algo hace. Incluso en la discriminación más absoluta, hay niveles Bro. Hay niveles
0
20
#10
MoussaZy
Cobardes!
1
29
#3
Jointhouse_Blues
Eso sería mucho pedir de la corrupta y chanchullera UEFA.
2
21
#13
kwisatz_haderach
#3
oye, a mi ya me sorprende mucho que hayan mencionado su muerte incluso... que con la pasta que mueven en sponsors tienen una alergia mortal a cualquier cosa mínimamente problematica...
1
18
#15
Jointhouse_Blues
#13
Decisión fruto de las presiones de algunos jugadores, seguramente. Haciendo esto pretenden mitigar las críticas y evitar que la situación se desmadre, no sea que algunos jugadores decidan protestar vistiendo camisetas con la imagen del asesinado.
0
11
