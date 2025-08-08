edición general
"Fui el mayordomo de Epstein durante 18 años. No hay manera de que se suicidara' (Eng)

Nueva foto emerge de Jeffrey Epstein en su jet privado con una camiseta de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel). La foto fue proporcionada por el mayordomo de Epstein (a la derecha) al Telegraph (Reino Unido).

Postmeteo #1 Postmeteo *
Y lo sé con certeza. Fui yo, el mayordomo, en el comedor, con el candelabro  media
Guanarteme #6 Guanarteme *
#0 "No hay manera de que se suicidara".... Perdona ¿Pero le ves sentido a esa frase? No lo tiene.

A ver qué dice en inglés.... There’s no way he killed himself’

Eso se traduce: "es imposible que se suicidara"

Es que "way" vale que se suele traducir como "manera" o "forma", pero en este caso, en nuestro idioma tiene sentido de "posibilidad".
Torrezzno #4 Torrezzno
Se lo follaba a el también?
sotillo #2 sotillo
Otro genocida menos
#7 BurraPeideira_
Ser mayordomo de un tipo que se llama Jeffrey...
antesdarle #3 antesdarle
Entonces tenemos caso resuelto, fue el mayordomo :troll:
reivaj01 #5 reivaj01
#3 Una vez más.
Para ese viaje no se necesitaban alforjas.
