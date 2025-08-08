"Fui el mayordomo de Epstein durante 18 años. No hay manera de que se suicidara' (Eng)

Nueva foto emerge de Jeffrey Epstein en su jet privado con una camiseta de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel). La foto fue proporcionada por el mayordomo de Epstein (a la derecha) al Telegraph (Reino Unido).
A ver qué dice en inglés.... There’s no way he killed himself’
Eso se traduce: "es imposible que se suicidara"
Es que "way" vale que se suele traducir como "manera" o "forma", pero en este caso, en nuestro idioma tiene sentido de "posibilidad".
Para ese viaje no se necesitaban alforjas.