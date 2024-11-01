Voluntarios dan la voz de alarma sobre la inminente desmantelación de la legión extranjera ucraniana

Ucrania planea desmantelar de facto una de las principales estructuras que ha atraído voluntarios extranjeros a sus filas, la Legión Internacional, dependiente de las Fuerzas Terrestres, lo que preocupa a los legionarios, quienes temen perder la identidad que la unidad ha forjado con tanto esfuerzo y ser dispersados en estructuras desconocidas, lo que, según afirman, podría costar vidas.