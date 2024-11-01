edición general
Voluntarios dan la voz de alarma sobre la inminente desmantelación de la legión extranjera ucraniana

Ucrania planea desmantelar de facto una de las principales estructuras que ha atraído voluntarios extranjeros a sus filas, la Legión Internacional, dependiente de las Fuerzas Terrestres, lo que preocupa a los legionarios, quienes temen perder la identidad que la unidad ha forjado con tanto esfuerzo y ser dispersados en estructuras desconocidas, lo que, según afirman, podría costar vidas.

Huginn #8 Huginn
Curioso que se sigo hablando de voluntarios cuando son mercenarios...
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Que salga esto días después del plan de paz de Trump… mala cosa
Pacman #3 Pacman
Si van comenzando a desmantelar unidades es una buena señal para un comienzo de paz

Todos los soldados a su casa!
elgato79 #5 elgato79
#3 el titular da a entender que es algo malo, se nota que por la paz no hay interés.
Kasterot #6 Kasterot
A ver dónde van esos voluntarios a pegar tiros!!!
Los van a dejar huérfanos.
Los habrá que fueron en su tiempo por ideología ( los colombianos por la promesa del dinero) pero seguro que hay un porcentaje no desdeñable de desadaptados y flipados de las armas
ur_quan_master #7 ur_quan_master *
Sin plata no hay plomo.

#6 ya tendremos noticias de ellos y de sus habilidades en países europeos. Se avecina una nueva ola de crimen organizado violento, bien armado y con una ideología concreta...
Veelicus #4 Veelicus
Tendran que fletar unos cuantos aviones desde Colombia para repatriar a sus nacionales
YoSoyTuPadre #2 YoSoyTuPadre
Me parece interesante que el artículo habla de 1.000 voluntarios cuando supuestamente esta unidad debería rondar los 20.000 según la propaganda ucraniana
