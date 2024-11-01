Voluntarios dan la voz de alarma sobre la inminente desmantelación de la legión extranjera ucraniana

Ucrania planea desmantelar de facto una de las principales estructuras que ha atraído voluntarios extranjeros a sus filas, la Legión Internacional, dependiente de las Fuerzas Terrestres, lo que preocupa a los legionarios, quienes temen perder la identidad que la unidad ha forjado con tanto esfuerzo y ser dispersados en estructuras desconocidas, lo que, según afirman, podría costar vidas.
| etiquetas: ucrania , legion extranjera
Todos los soldados a su casa!
Los van a dejar huérfanos.
Los habrá que fueron en su tiempo por ideología ( los colombianos por la promesa del dinero) pero seguro que hay un porcentaje no desdeñable de desadaptados y flipados de las armas
#6 ya tendremos noticias de ellos y de sus habilidades en países europeos. Se avecina una nueva ola de crimen organizado violento, bien armado y con una ideología concreta...