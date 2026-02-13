Volkswagen todavía no sabe qué hacer con SEAT más allá de 2030

Volkswagen mantiene en pausa las grandes inversiones en SEAT hasta que la UE defina el marco regulatorio tras la Euro7. Mientras CUPRA concentra los recursos y avanza con modelos eléctricos como el Raval, SEAT prolongará la vida de sus vehículos térmicos y solo incorporará híbridos ligeros y convencionales en los próximos años. SEAT no prevé lanzar eléctricos propios antes de 2029 debido a los costes y a lo poco que gana con cada electrico, a pesar de que SEAT ha liderado el desarrollo de la nueva familia de urbanos electricos del grupo VW
| etiquetas: volkswagen , seat , inversion
Tengamos fe en que compren la marca los Chinos y dejen la fábrica transformando todos los modelos en potentes SUV eléctricos con tecnología China. Como han hecho con la anteriormente británica MG.
Y a Seat le movieron la silla con Cupra.
Seat directamente va a desaparecer.
Igualmente estoy de acuerdo en que desaparecerá pronto Seat, pero más que nada por la falta de soporte a la misma
Seat TresmilViviendas