Volkswagen todavía no sabe qué hacer con SEAT más allá de 2030

Volkswagen mantiene en pausa las grandes inversiones en SEAT hasta que la UE defina el marco regulatorio tras la Euro7. Mientras CUPRA concentra los recursos y avanza con modelos eléctricos como el Raval, SEAT prolongará la vida de sus vehículos térmicos y solo incorporará híbridos ligeros y convencionales en los próximos años. SEAT no prevé lanzar eléctricos propios antes de 2029 debido a los costes y a lo poco que gana con cada electrico, a pesar de que SEAT ha liderado el desarrollo de la nueva familia de urbanos electricos del grupo VW