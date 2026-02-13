edición general
Volkswagen todavía no sabe qué hacer con SEAT más allá de 2030

Volkswagen mantiene en pausa las grandes inversiones en SEAT hasta que la UE defina el marco regulatorio tras la Euro7. Mientras CUPRA concentra los recursos y avanza con modelos eléctricos como el Raval, SEAT prolongará la vida de sus vehículos térmicos y solo incorporará híbridos ligeros y convencionales en los próximos años. SEAT no prevé lanzar eléctricos propios antes de 2029 debido a los costes y a lo poco que gana con cada electrico, a pesar de que SEAT ha liderado el desarrollo de la nueva familia de urbanos electricos del grupo VW

Supercinexin #1 Supercinexin
A nivel global es una marca que sobra completamente. Como muchas otras, incluso del mismo Grupo Volkswagen (Skoda).

Tengamos fe en que compren la marca los Chinos y dejen la fábrica transformando todos los modelos en potentes SUV eléctricos con tecnología China. Como han hecho con la anteriormente británica MG.
2 K 37
Trigonometrico #2 Trigonometrico
#1 Skoda dio grandes alegrías a Vokswagen, incluso en España se vendió especialmente bien.
1 K 21
Atusateelpelo #3 Atusateelpelo
#1 Skoda es la marca barata.

Y a Seat le movieron la silla con Cupra.

Seat directamente va a desaparecer.
2 K 33
#4 Mutiko30
#1 me da que mucha idea no tienes. Skoda es la marca que da mejores resultados y seat-cupra es un éxito. Espero que te dedicas a la música o a algo así, por que decidir sobre marcas, con 0 datos, espero que no.
0 K 7
#6 Mustela
#1 No se me dan muy bien estos cálculos pero quizá Seat debiera volver a ser una empresa española (desgajarse de VW) y colocar motores tanto combustión (quizá pocos de estos) como eléctricos de quien crea oportuno. Relaciones con VW sí pero no bajo sus límites pero claro, es lo que tiene privatizar una empresa estatal y que otro estado de compre (como también pasó con ENDESA en 2009).
1 K 23
#7 Review
#1 Creo que tiene que mejorar mucho Cupra para que se "coma" a Seat. Personalmente los diseños del Cupra me parecen Seats mal tuneados, y de hecho me compré un Seat híbrido habiendo un modelo Cupra igual más que nada por que tanto por diseño como por precio era el Seat mejor.
Igualmente estoy de acuerdo en que desaparecerá pronto Seat, pero más que nada por la falta de soporte a la misma
0 K 7
Ominous #5 Ominous
Seat Raval o Cupra Raval, qué genios del marketing los de Cupra, tela.

Seat TresmilViviendas :take: :take:
0 K 11

