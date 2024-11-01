Volkswagen anuncia los peores resultados desde el 'diéselgate' y 50.000 despidos en plena crisis del motor

El mayor fabricante de coches europeo, Volkswagen, registró el año pasado sus peores beneficios desde el 'diéselgate' en plena crisis del motor europeo por los aranceles, la competencia china, la debilidad de la economía germana y, ahora, con una guerra en Oriente Próximo que golpea también a esta industria clave. La compañía redujo casi a la mitad (un 46%) en el último ejercicio hasta los 6.904 millones de euros y anuncia, además, 50.000 despidos en Alemania de aquí a 2030.
Es curioso, pero cualquier meneante de 3 al cuarto, sabia que el camino era la electrificacion y que los chinos iban durisimo.
Y estos gurus, gente superior al resto de los mortales que se merecen la millonada que cobran, pues ven por encima de lo que cualquier umpa lumpa puede entender, no llego a ver algo tan simple y ahora se hunden la miseria.
Ahora han corregido el rumbo, pero como muestran los resultados bastante tarde..
VW tenia la mayor parte del mercado en China hasta 2023.. sherwood.news/business/byd-has-unseated-volkswagen-in-china/ , que es algo que se olvida al meneante de 3 al cuarto
Error de estrategia. Como sabia cualquier meneante de 3 al cuarto
Si quieres reducir todo al minimo.
para ti la perra gorda, no se como no te contratan de CEO
WW nunca volvera a ser la marca mas vendida en china, y en europa, es cuestion de tiempo que las marcas chinas manden.
Y eso con aranceles
Asi que tan mal no lo habran hecho para posicionarse durante decadas...
Y no te doy la razon, porque argumentas nada, solo sueltas una opinion de bar diciendo que era todo muy obvio para cualquiera.
Claro pues oye, no se porque no eres millonario, BYD lleva en bolsa desde 2002
Porqueseguir con el cuento de chino malo en lugar de incompetencia de sus gestores no cuela ni en Volkswagen ni en los dirigentes de la Union Europea
Esta debe ser la famosa eficiencia alemana.
Lo que pasa es que quieren vender el ID 3 A 32-33.000€ aquí cuando en China lo venden por la mitad y que los europeos paguemos de más para que los chinos paguen menos.