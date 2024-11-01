edición general
18 meneos
37 clics
Volkswagen anuncia los peores resultados desde el 'diéselgate' y 50.000 despidos en plena crisis del motor

Volkswagen anuncia los peores resultados desde el 'diéselgate' y 50.000 despidos en plena crisis del motor

El mayor fabricante de coches europeo, Volkswagen, registró el año pasado sus peores beneficios desde el 'diéselgate' en plena crisis del motor europeo por los aranceles, la competencia china, la debilidad de la economía germana y, ahora, con una guerra en Oriente Próximo que golpea también a esta industria clave. La compañía redujo casi a la mitad (un 46%) en el último ejercicio hasta los 6.904 millones de euros y anuncia, además, 50.000 despidos en Alemania de aquí a 2030.

| etiquetas: volkswagen , anuncia , resultados , diéselgate , despidos , crisis , motor
15 3 0 K 166 actualidad
18 comentarios
15 3 0 K 166 actualidad
Comentarios destacados:      
jonolulu #1 jonolulu
Las sanciones a Rusia y los aranceles a los coches chinos están funcionando de maravilla
5 K 75
josde #9 josde
#1 Lo de rusia es menos importante, la metedura de pata fue con los aranceles a los coches chinos
1 K 27
#16 albx
#1 Tampoco olvidemos los engaños del dieselgate y que en China VW vende un ID4 por 18.000 euros mientras que en Europa lo vende por 40.000.
0 K 10
#2 CosaCosa
Error de estrategia.

Es curioso, pero cualquier meneante de 3 al cuarto, sabia que el camino era la electrificacion y que los chinos iban durisimo.

Y estos gurus, gente superior al resto de los mortales que se merecen la millonada que cobran, pues ven por encima de lo que cualquier umpa lumpa puede entender, no llego a ver algo tan simple y ahora se hunden la miseria.
4 K 57
pitercio #3 pitercio
#2 pues es sencillo, ellos se aumentan el bonus. Y cuando no quede nada ni puedan saquear al estado pidiendo ayudas, salen corriendo con la bolsa.
3 K 53
Don_Pixote #7 Don_Pixote
#2 en realidad reaccionaron bastante rapido con los ID.. pero Tesla y BYD se los comio en produccion en masa
Ahora han corregido el rumbo, pero como muestran los resultados bastante tarde..

VW tenia la mayor parte del mercado en China hasta 2023.. sherwood.news/business/byd-has-unseated-volkswagen-in-china/ , que es algo que se olvida al meneante de 3 al cuarto
1 K 19
#10 CosaCosa
#7 y ya no lo tiene, por que se los estan comiendo con patatas.

Error de estrategia. Como sabia cualquier meneante de 3 al cuarto
0 K 7
Don_Pixote #13 Don_Pixote
#10
Si quieres reducir todo al minimo.
para ti la perra gorda, no se como no te contratan de CEO :-D
0 K 8
#17 CosaCosa
#13 yo tampoco. Pero vamos, que el tiempo a terminado dandome la razon.

WW nunca volvera a ser la marca mas vendida en china, y en europa, es cuestion de tiempo que las marcas chinas manden.

Y eso con aranceles
0 K 7
Don_Pixote #18 Don_Pixote
#17 ya de primeras no tenia sentido que una marca europea dominara en un mercado como China, cuando Toyota estaba ahi
Asi que tan mal no lo habran hecho para posicionarse durante decadas...

Y no te doy la razon, porque argumentas nada, solo sueltas una opinion de bar diciendo que era todo muy obvio para cualquiera.
Claro pues oye, no se porque no eres millonario, BYD lleva en bolsa desde 2002 ;)
0 K 8
aupaatu #5 aupaatu
Igua tienen que plantearse que los CEOS de Volkswagen en la ultima decada devueban lo bonus y sus acciones .
Porqueseguir con el cuento de chino malo en lugar de incompetencia de sus gestores no cuela ni en Volkswagen ni en los dirigentes de la Union Europea
3 K 42
#4 Adadasads
Si ser yo CEO ni nada de eso igual también tiene que ver algo la política de precios
1 K 26
uyquefrio #6 uyquefrio *
Ni estando detrás de las legislaciones del sector automotriz europeo, ni con la de ayudas públicas que reciben, ...
Esta debe ser la famosa eficiencia alemana. :roll:
1 K 19
#14 z1018
Que vendan el ID 3 al mismo precio que en China y verán como venden como antes. Lo pueden hacer porque ya han convencido a la UE de eliminar los aranceles al Cupra Tavascan que se fabrica allí.

Lo que pasa es que quieren vender el ID 3 A 32-33.000€ aquí cuando en China lo venden por la mitad y que los europeos paguemos de más para que los chinos paguen menos.
1 K 16
javibaz #8 javibaz
Para ser tan malos, han montado un equipo de F1 que chupa más dinero que esos 50000 trabajadores.
0 K 11
alpoza #12 alpoza
#8 Calla que es un banco de pruebas... seguro que en la F1 pueden innovar inventando algo para engañar a los inspectores y correr más rápido.
0 K 10
Elrosquasard #15 Elrosquasard
#8 Lees la noticia y piensas, si han ganado casi el mismo dinero que el año pasado, han fabricado mas o menos lo mismo, "piensan" que el mercado europeo crecerá.... Pues igual ya tienes el motivo real. :troll:
0 K 7
mutante_00 #11 mutante_00
VW… la primera vez que te estafan es culpa suya, la segunda es culpa tuya. Si quiebran ya vendrán otros y espero que con la lección aprendida. (Es el mercado…)
0 K 6

menéame