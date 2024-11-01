edición general
Las viviendas 'okupadas' en venta en Idealista superan las 23.000: representan el 3% del total y el 40% están en Cataluña

El número de viviendas 'okupadas' a la venta durante el tercer trimestre en Idealista superó las 23.000 unidades, el 3% de las cerca de 767.000 que estaban a la venta en dicho periodo, y el 39% de ellas se encontraba en Cataluña. Tras Cataluña se situó Andalucía, que concentró el 22% del total; la Comunidad Valenciana, con el 11%; y la Comunidad de Madrid, con el 7%; según ha señalado este martes en un comunicado el portal inmobiliario en base a los inmuebles anunciados en su base de datos.

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Lo que no dice, es que muchas de esas viviendas lo que tienen dentro son inquilinos a los que se les vulneran sus derechos cuando deciden vender la casa, con ellos dentro. A partir de ahí, el negocio es redondo, venden la casa con un jugoso descuento y el -inmobro de turno- que la compra, en vez de respetar el contrato de arrendamiento y subrogarse como dice la ley, se encarga de echar al que vive ahí, normalmente acoso inmobiliario mediante. Lo grave no es que haya 23.000 viviendas habitadas…   » ver todo el comentario
11 K 119
Mildranx #4 Mildranx
#1 Eso no es un inmueble ocupado. Un inmueble ocupado es o por q alguien se ha metido o porque a dejado de pagar el alquiler.
3 K 33
Raziel_2 #9 Raziel_2 *
#4 Si ha dejado de pagar el alquiler tampoco es okupado, tienes a un moroso dentro.

Con la ley de desahucio expres, deberia estar fuera bastante rápido, peeeero, los juzgados van tan despacio con estas cosas, que el trámite es un puto infierno para el dueño.

Me apuesto los cojones a que si son de empresas, no tarda tanto la cosa.
6 K 80
D303 #14 D303
#9 Los juzgados va muy lento entre otras cosas por las demandas chorras de Hazte Oír, Abogados Cristianos y similares. Y por la fala de medios que suelen tener.
0 K 9
#15 Katos
#4 #6 el debate es si hay viviendas que no pagan rentas y tendrían que hacerlo y por lo tanto si hay inseguridad a la hora de poner tu vivienda en alquiler.

Que es precisamente lo que estas confirmando.

Si te entran es delito, si te dejan de pagar NO.

Precisamente ese es el problema, que tendrían que ser DELITO AMBAS.
0 K 10
StuartMcNight #16 StuartMcNight
#15 Hay que legislar a golpe de polla y sin pensar. Como orangutanes.

Eso es así.
1 K 21
Raziel_2 #18 Raziel_2
#15 Disculpa, pero que te dejen de pagar también es ilegal.

Repito la parte que has obviado, los juzgados van demasiado lentos, con la ley de desahucio expres, en menos de tres meses deberías haber recuperado tu propiedad, pero como los juzgados están saturados, pues la cosa no funciona.

No hace falta cambiar las leyes ni una coma, solo hace falta que se apliquen en tiempo y forma.
0 K 11
NoPracticante #7 NoPracticante
#1 y en la mayoría de los casos el que vende es un banco o similar.
1 K 19
jdmf #11 jdmf
1º - Habría que ver qué es para Idealista una vivienda okupada, por que en más de una ocasión esa okupación resulta ser una vivienda ocupada, o sea, con inquilino al corriente de todos los pagos.

2º - Idealista está del lado del dinero, ni del comprador, ni del vendedor y obvio, ni del okupa, si pudiera decir que un okupa es ETA,.... no doy ideas que solo faltará tiempo.

3º El artículo termina con:

Para revertir esta situación pide políticas que protejan a los propietarios,

…   » ver todo el comentario
1 K 22
NPCMeneaMePersigue #3 NPCMeneaMePersigue
Habría que ver que pasa en los mercados si estas noticias de que hay "okupas" se dieran en inglés en redes que hacen los inversores y gente de fuera :roll:
0 K 20
g3_g3 #13 g3_g3
Imposiblebleeee

Las viviendas okupadas no existen, son los padres.
0 K 11
#17 abogado_del_diablo
#13 Sí que existen, pero como te explican ni de coña son las que pone en el artículo.

Y las ocupadas lo son porque el dueño no puede demostrar un interés legítimo en la vivienda, cosa que se hace simplemente teniendo los recibos de comunidad, IBI, etc. al día.
Curiosamente es una práctica habitual de bancos y fondos buitre. Es decir, es un problema en su gran mayoría de ricos usureros morosos que han conseguido que los fachas lamebotas os partáis la cara por resolvérselo.
1 K 13
#19 z1018
voto errónea: "okupación" con K se refiere a un movimiento que usurpa edificios abandonados o en desuso, no habitados ni aptos para vivir en ellos, los restaura y los utiliza, como vivienda u otros usos.

De lo que habla la noticia es de "ocupación", que es el delito de usurpación de una vivienda o local del que el propietario quiere hacer uso y no puede hacerlo porque los usurpadores se lo impiden
0 K 7
#2 vGeeSiz
como? 23.000 viviendas okupadas? tiene que ser BULO que a mi me han dicho en meneame que como mucho son 2 ó 3
5 K 2
Raziel_2 #6 Raziel_2
#2 Porque no estan okupadas.

Tienen inquilinos dentro, lo que pasa es que decir eso no interesa tanto como decir que estan okupadas.
Asi que si, es un bulo como una catedral.
5 K 40
Peka #8 Peka
#2 Y es un bulo.

No puede ser que tengamos 23.000 centros sociales. Eso es lo que hace el movimiento de okupación. Primer bulo.

Segundo bulo, no se refieren a ocupas, no han dado una patada en la puerta y han ocupado, se refieren a gente que esta de alquiler y por diferentes motivos quieren que se vayan de es piso.
2 K 37
#5 Dexton
 media
3 K -23
Anfiarao #10 Anfiarao *
#5 regres can't meme.

They just can't
2 K 30
#12 Abril_2025
#5 No puedes ocupar una segunda vivienda. Es allanamiento de morada y son expulsados de inmediato.
4 K 26
Urasandi #20 Urasandi
#5 Falacia: hay viviendas que no son moradas.
0 K 12

menéame