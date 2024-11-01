Las viviendas 'okupadas' en venta en Idealista superan las 23.000: representan el 3% del total y el 40% están en Cataluña

El número de viviendas 'okupadas' a la venta durante el tercer trimestre en Idealista superó las 23.000 unidades, el 3% de las cerca de 767.000 que estaban a la venta en dicho periodo, y el 39% de ellas se encontraba en Cataluña. Tras Cataluña se situó Andalucía, que concentró el 22% del total; la Comunidad Valenciana, con el 11%; y la Comunidad de Madrid, con el 7%; según ha señalado este martes en un comunicado el portal inmobiliario en base a los inmuebles anunciados en su base de datos.
Con la ley de desahucio expres, deberia estar fuera bastante rápido, peeeero, los juzgados van tan despacio con estas cosas, que el trámite es un puto infierno para el dueño.
Me apuesto los cojones a que si son de empresas, no tarda tanto la cosa.
Que es precisamente lo que estas confirmando.
Si te entran es delito, si te dejan de pagar NO.
Precisamente ese es el problema, que tendrían que ser DELITO AMBAS.
Eso es así.
Repito la parte que has obviado, los juzgados van demasiado lentos, con la ley de desahucio expres, en menos de tres meses deberías haber recuperado tu propiedad, pero como los juzgados están saturados, pues la cosa no funciona.
No hace falta cambiar las leyes ni una coma, solo hace falta que se apliquen en tiempo y forma.
2º - Idealista está del lado del dinero, ni del comprador, ni del vendedor y obvio, ni del okupa, si pudiera decir que un okupa es ETA,.... no doy ideas que solo faltará tiempo.
3º El artículo termina con:
Para revertir esta situación pide políticas que protejan a los propietarios,
Las viviendas okupadas no existen, son los padres.
Y las ocupadas lo son porque el dueño no puede demostrar un interés legítimo en la vivienda, cosa que se hace simplemente teniendo los recibos de comunidad, IBI, etc. al día.
Curiosamente es una práctica habitual de bancos y fondos buitre. Es decir, es un problema en su gran mayoría de ricos usureros morosos que han conseguido que los fachas lamebotas os partáis la cara por resolvérselo.
De lo que habla la noticia es de "ocupación", que es el delito de usurpación de una vivienda o local del que el propietario quiere hacer uso y no puede hacerlo porque los usurpadores se lo impiden
Tienen inquilinos dentro, lo que pasa es que decir eso no interesa tanto como decir que estan okupadas.
Asi que si, es un bulo como una catedral.
No puede ser que tengamos 23.000 centros sociales. Eso es lo que hace el movimiento de okupación. Primer bulo.
Segundo bulo, no se refieren a ocupas, no han dado una patada en la puerta y han ocupado, se refieren a gente que esta de alquiler y por diferentes motivos quieren que se vayan de es piso.
