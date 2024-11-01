Las viviendas 'okupadas' en venta en Idealista superan las 23.000: representan el 3% del total y el 40% están en Cataluña

El número de viviendas 'okupadas' a la venta durante el tercer trimestre en Idealista superó las 23.000 unidades, el 3% de las cerca de 767.000 que estaban a la venta en dicho periodo, y el 39% de ellas se encontraba en Cataluña. Tras Cataluña se situó Andalucía, que concentró el 22% del total; la Comunidad Valenciana, con el 11%; y la Comunidad de Madrid, con el 7%; según ha señalado este martes en un comunicado el portal inmobiliario en base a los inmuebles anunciados en su base de datos.