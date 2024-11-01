Por qué la VIVIENDA es tan CARA en ESPAÑA  

La crisis del acceso a la vivienda en España, especialmente para los jóvenes, debido a los altos precios y la escasez de oferta, tiene factores que la agravan. Los expertos atribuyen el problema al aumento de los costes de construcción, los elevados impuestos y la burocracia para desarrollar suelo urbanizable.
Serán los expertos del palillo en la boca, porque en el 2021 el panorama era el mismo y el precio era notablemente inferior.
Los que atribuyen todo a una sola causa pecan de un simplismo alarmante. Escuchar a la gente que está en contacto directo con los precios y es la responsable de poner viviendas en el mercado, quizás nos dé unas pistas de qué es lo… » ver todo el comentario
En la anterior burbuja, había sobreoferta, se construía con cifras récord, los impuestos eran los mismos, los costes de construcción no...pero los precios eran igual de no alcanzables por los jovenes y no tan jovenes. En 2005 los precios se incrementaron un 16,7% por ejemplo.
En aquel momento habia una burbuja crediticia aun cuando la oferta superaba a la demanda, se podia comprar facilmente... hoy la demanda sobrepasa a la oferta y cada vez es peor porque se construye poco y la poblacion sigue aumentando por encima. Cada año sera peor que el anterior