Por qué la VIVIENDA es tan CARA en ESPAÑA  

La crisis del acceso a la vivienda en España, especialmente para los jóvenes, debido a los altos precios y la escasez de oferta, tiene factores que la agravan. Los expertos atribuyen el problema al aumento de los costes de construcción, los elevados impuestos y la burocracia para desarrollar suelo urbanizable.

Macnulti_reencarnado #5 Macnulti_reencarnado
Porque hay más demanda que oferta. Siguiente pregunta.
ur_quan_master #1 ur_quan_master
Un problema MAYUSCULO
XtrMnIO #2 XtrMnIO
"Los expertos atribuyen el problema al aumento de los costes de construcción, los elevados impuestos y la burocracia para desarrollar suelo urbanizable."

Serán los expertos del palillo en la boca, porque en el 2021 el panorama era el mismo y el precio era notablemente inferior.
LokoYo_ #7 LokoYo_
#2 Y en el 2013 el precio era mucho menor y en 1999 también era mucho mejor . Pero no sé . ¿Qué habrá pasado en 2020 , que rompió la cadena global de distribución , paró las fábricas, se regaló dinero a diestra y siniestra y aumentó la inflación en 2 dígitos?
Los que atribuyen todo a una sola causa pecan de un simplismo alarmante. Escuchar a la gente que está en contacto directo con los precios y es la responsable de poner viviendas en el mercado, quizás nos dé unas pistas de qué es lo…   » ver todo el comentario
#4 uvi
"Los expertos" esa gente que tiene etiqueta pero que no muestran la cara.

En la anterior burbuja, había sobreoferta, se construía con cifras récord, los impuestos eran los mismos, los costes de construcción no...pero los precios eran igual de no alcanzables por los jovenes y no tan jovenes. En 2005 los precios se incrementaron un 16,7% por ejemplo.
Expat_Guinea_Ecuatorial #6 Expat_Guinea_Ecuatorial
#4 Los impuestos eran los mismos? Creo que han aumentado las plusvalias, hay nuevas normativas de eficiencia energetica (que hacen mas caros los proyectos)

En aquel momento habia una burbuja crediticia aun cuando la oferta superaba a la demanda, se podia comprar facilmente... hoy la demanda sobrepasa a la oferta y cada vez es peor porque se construye poco y la poblacion sigue aumentando por encima. Cada año sera peor que el anterior
DrEvil #3 DrEvil *
La pregunta sería "¿por qué es tan cara la vivienda en todos los países desarrollados?" más bien. España no es una excepción.
