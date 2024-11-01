edición general
Vito Quiles: The freak show

Vito Quiles: The freak show  

Granada habló y el fascismo volvió a perder. Vito Quiles intentó convertir la Universidad en su plató, pero se encontró con una juventud que no compra discursos del odio ni selfies con banderas del pollo. Mientras él gritaba “libertad” rodeado de policía, centenares de estudiantes respondían con dignidad: El fascismo no pasará por la universidad.

allaquevamos
El freak show yo creo que en este caso lo han hecho los de la protesta.
Si lo hubieran ignorado y dejado dar su charleta a sus 50 seguidores que habia, habria pasado sin pena ni gloria ni llegando a nada.
Ahora todos estos lo han hecho salir en los medios, que se escuche sus mensajes y dar más bombo en redes sociales.

Excelente trabajo de propaganda de la izquierda, siento que Vito Quiles no os vaya a dar ni las gracias.
Pacman
#2 la izquierda es perfecta, pero cual izquierda?

Esa? No, esa no.
esa? No, tampoco. La izquierda!
pues esa..

Tampoco! Disitente, a los piolets!
Vini_Junior
Hombre, la policía más bien estaba protegiendo a los pocos que habían ido a protestar contra Vito. Siendo sinceros.
Pacman
Os imagináis un amorío entre el Quiles y la Ayuso?

A algunos os daría una rabia mandíbular de campeonato.

Ya ha pasado el primero con bruxismo extremo xD
elGude
#1 sip, la derecha debe de votar a Ayuso o Alvise solo para hacer rabiar a los zurdos.

Ni que una mala política mate gente, total, la derecha solo tiene que decir que la culpa es de la izquierda y los tontos de derecha dirían "a joderse zurdos".

Lo hablamos de la superioridad moral de la izquierda.
#6 soberao
#1 Vito Zoppellari nació en el año 2000 cuando Ayuso tenía 22 años, podía ser tranquilamente su hijo y ser un incesto. Al igual que Feijoo por su edad podría ser el padre de Ayuso.
Distintas generaciones de la misma casta de vagos y vividores parásitos sin dar un palo al agua en su vida.
