Vito Quiles: The freak show  

Granada habló y el fascismo volvió a perder. Vito Quiles intentó convertir la Universidad en su plató, pero se encontró con una juventud que no compra discursos del odio ni selfies con banderas del pollo. Mientras él gritaba “libertad” rodeado de policía, centenares de estudiantes respondían con dignidad: El fascismo no pasará por la universidad.
Si lo hubieran ignorado y dejado dar su charleta a sus 50 seguidores que habia, habria pasado sin pena ni gloria ni llegando a nada.
Ahora todos estos lo han hecho salir en los medios, que se escuche sus mensajes y dar más bombo en redes sociales.
Excelente trabajo de propaganda de la izquierda, siento que Vito Quiles no os vaya a dar ni las gracias.
Esa? No, esa no.
esa? No, tampoco. La izquierda!
pues esa..
Tampoco! Disitente, a los piolets!
A algunos os daría una rabia mandíbular de campeonato.
Ya ha pasado el primero con bruxismo extremo
Ni que una mala política mate gente, total, la derecha solo tiene que decir que la culpa es de la izquierda y los tontos de derecha dirían "a joderse zurdos".
Lo hablamos de la superioridad moral de la izquierda.
Distintas generaciones de la misma casta de vagos y vividores parásitos sin dar un palo al agua en su vida.