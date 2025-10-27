Vito Quiles, el activista ultraderechista financiado por Feijóo, Ayuso y Almeida

Está contratado por EDATV, medio que vive de las subvenciones que le dan administraciones gobernadas por PP y VOX, encabezadas por la Comunidad Autónoma de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. (...) Numerosas comunidades autónomas, diputaciones provinciales y ayuntamientos gobernados por la derecha española regalan mucho dinero a EDATV en forma de publicidad institucional. (...) Tanto en la etapa en la que la presidía Alberto Núñez Feijóo como en la actual, con Alfredo Rueda al frente, ha financiado Estado de Alarma TV con 86.000 euros