La visita del papa a España costará más de 15 millones de euros y tendrá actos gratuitos con inscripción previa

El papa León XIV visitará España del 6 al 12 de junio en un viaje oficial que recorrerá las ciudades de Madrid, Barcelona, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. Según han informado este martes los coordinadores nacionales de la visita, la organización estima que el coste total del evento superará los 15 millones de euros. Por el momento, la Iglesia española ya tiene cubierta la mitad de la financiación necesaria para un despliegue que incluye la instalación de más de 50 pantallas gigantes, decenas de kilómetros de vallas