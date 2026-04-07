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La visita del papa a España costará más de 15 millones de euros y tendrá actos gratuitos con inscripción previa

La visita del papa a España costará más de 15 millones de euros y tendrá actos gratuitos con inscripción previa

El papa León XIV visitará España del 6 al 12 de junio en un viaje oficial que recorrerá las ciudades de Madrid, Barcelona, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. Según han informado este martes los coordinadores nacionales de la visita, la organización estima que el coste total del evento superará los 15 millones de euros. Por el momento, la Iglesia española ya tiene cubierta la mitad de la financiación necesaria para un despliegue que incluye la instalación de más de 50 pantallas gigantes, decenas de kilómetros de vallas

| etiquetas: visita , papa , españa , costara , mas15 millones
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9 comentarios
7 2 0 K 86 actualidad
ruinanamas #1 ruinanamas *
Ahh, ¿que encima hay que pagar para ir a verle? Supongo que harán como en semana santa, concertinas para tapar la vista y que paguen quien quiera, pero encima que esté pagado con dinero público...
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DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
#1 todos pagamos, pero algunos más por ...
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#9 Tiranoc
#1 <<La asistencia a todos los actos será gratuita>> aunque si apoquinas algo, tienes derecho a un saludo del colega. La frase correcta sería: "encima hay que pagar aunque no tengas intención de ir a verle"
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Chinchorro #2 Chinchorro
¿Le costará a quién? Porque a los chamanes les tendrán que pagar quienes crean en los chamanes.
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Kantinero #7 Kantinero
Esto del turismo se nos va de las manos....
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DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
A ver, es un presi de estado... lo mismo pasa con otros.
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DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
a parte de chaman es presi del vaticano.
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Andreham #3 Andreham
¿Y por qué no lo paga el vaticano, si es su ídolo el que mandan a venerar?
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#8 chocoleches
#3 Si lo quieren ver, tiene función todos los domingos a mediodía en la plaza de San Pedro.
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menéame