Violencia desbordada en El Salvador: 125 muertos en 3 días [Hemeroteca]

Las autoridades intentan calmar a la población asegurando que la mayoría de los muertos son mareros Este suceso ilustra a la perfección la espiral de violencia en la que lleva sumergido El Salvador en los últimos meses pero que esta semana está llegando a niveles incalificables, pues insostenibles ya hace tiempo que son. En guerra no declarada se ha cobrado 125 vidas en los últimos tres días, según reportes de las autoridades que intentan quitar hierro a las cifras. Hemeroteca 19 agosto 2015