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Violencia desbordada en El Salvador: 125 muertos en 3 días [Hemeroteca]

Violencia desbordada en El Salvador: 125 muertos en 3 días [Hemeroteca]

Las autoridades intentan calmar a la población asegurando que la mayoría de los muertos son mareros Este suceso ilustra a la perfección la espiral de violencia en la que lleva sumergido El Salvador en los últimos meses pero que esta semana está llegando a niveles incalificables, pues insostenibles ya hace tiempo que son. En guerra no declarada se ha cobrado 125 vidas en los últimos tres días, según reportes de las autoridades que intentan quitar hierro a las cifras. Hemeroteca 19 agosto 2015

| etiquetas: el salvador , muertos , violencia
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8 comentarios
5 2 0 K 62 politica
Connect #6 Connect
Aquello si era un estado de terror. Una dictadura pero de bandas armadas. No había libertas, ni tampoco derechos sobre tu propia vida. Parar aquello a la europea era imposible. O se metía una fuerte mano dura, a lo bestia, o no se hubiera parado. El poder de esas bandas era enorme y su mentalidad fuertemente sanguinaria.

Ahora la gente pasea sin miedo. Dicen que no hay libertad para opinar. No se si la mayoría de salvadoreños está ahora por esa labor o por la de pasear y soñar sin miedos. En todo caso, libertad no había antes tampoco, solo que ahora al menos se es dueño de su vida: uno muere cuando toca, no cuando lo decide una banda.
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#8 lameth *
#6 Hace tienpo, cuando Bukele llevaba un año o así, la BBC (creo) hizo un reportaje dentro de El Salvador. Entrevistaron a una anciana. Ella dijo que su nieto estaba encerrado, que no creía que hubiese hecho nada, pero que ahora podía salir a la calle.

Muchas veces, a todos esos que se quejan de Bukele, siempre se les olvida que durante varios años El Salvador fue el país con más muertos del mundo, incluyendo los que estaban en guerra.
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vicvic #5 vicvic *
Seguro que los que critican a Bukele no quieren esto, pero tampoco querían medidas drásticas para evitarlo. En el mundo real no se puede tener todo y situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas.
3 K 38
#7 Sigo_intentandolo
#5 positivo...
El mundo real es muy jodido...
1 K 18
masde120 #1 masde120 *
He encontrado casualmente esta noticia y a día de hoy resulta muy educativo leerla hasta el final, con la opinión de políticos de entonces, números de encarcelados y muertos.
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masde120 #2 masde120
#1 cita:
San Salvador
José Alfonso Mauricio, de 35 años, fue asesinado, este miércoles, mientras cavaba la tumba para enterrar a su primo en un municipio del departamento de Sonsonate, según recoge El Diario de Hoy.

Este suceso ilustra a la perfección la espiral de violencia en la que lleva sumergido El Salvador en los últimos meses pero que esta semana está llegando a niveles incalificables, pues insostenibles ya hace tiempo que son.

En guerra no declarada se ha cobrado 125 vidas en los…   » ver todo el comentario
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Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Pero no estaban todas las maras detenidas?
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Barney_77 #4 Barney_77
#3 Hace 10 años no...
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menéame