Violaciones tumultuarias crecen en Ciudad de México

Las violaciones tumultuarias crecieron casi cuatro veces en la Ciudad de México, de 2018 a 2024, de acuerdo con un análisis de la Unidad de Periodismo de Investigación y Datos. En 2018 se registraron 22 víctimas, y para 2024 esta cifra creció a 96. El pico de los registros ocurrió en 2023, con 108, y se focalizó en la modalidad de violación tumultuaria equiparada. En total, 377 personas sufrieron violaciones tumultuarias en el periodo analizado.