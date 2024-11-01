·
5
meneos
94
clics
La viñeta de Sansón: Efecto llamada
Viñeta de Sansón para El Correo del 28 de enero de 2026.
|
etiquetas
:
viñeta
,
sansón
,
efecto
,
llamada
,
regularización
,
migrantes
,
trump
1 comentarios
#1
KaBeKa
Lo bueno del efecto espantada de trump es que nos llega lo mejor... cualquier persona que vea insufrible aguantar a semejante esperpento, me agrada.
1
K
22
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
