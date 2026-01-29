Colas en el consulado de Pakistán en Barcelona por el certificado de antecedentes penales para la regularización

Unos 150.000 inmigrantes residentes en Catalunya podrán acogerse a la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno. Para ello, cuando hagan la solicitud, han de presentar diversa documentación. Uno de los documentos esenciales es un certificado que acredite que no tienen antecedentes penales. En el caso de la comunidad paquistaní, este documento lo tiene que emitir su consulado. El Consulado General de Pakistán en Barcelona ha amanecido este jueves con larguísimas colas de ciudadanos que esperaban conseguir ese papel, algunos desde...