En vigor desde este lunes las medidas contra la gripe aviar: las granjas deberán confinar a las gallinas camperas y ecológicas | Economía y negocios

La patronal avícola de Castilla-La Mancha, líder nacional en la producción de huevos, lanza un mensaje de tranquilidad a los consumidores

cocolisto #1 cocolisto
Ahora es cuando empieza de verdad el tiempo de los huevos de oro....para algunos.
Tertuliano_equidistante #2 Tertuliano_equidistante
¿Cómo voy a estar tranquilo, si pago para que las gallinas sean felices y me las van a confinar como si de humanos se tratara?
