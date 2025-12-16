El viento se queda sin mano de obra: la industria eólica necesita 157.000 trabajadores en cinco años

El listado de profesionales que harán falta y que los centros de formación no son capaces de aportar es largo: 7.000 técnicos de palas, 6.500 ingenieros de campo, 5.000 técnicos de ensamblaje y decenas de miles de trabajadores especializados en diversas titulaciones de formación profesional. El ritmo de desarrollo del sector es muy superior al que es capaz de absorber el mercado de profesionales. Se calcula que en el próximo lustro habría que crecer a un ritmo sostenido de 30 GW de nueva potencia instalada si se quieren alcanzar los 425 GW