El viento se queda sin mano de obra: la industria eólica necesita 157.000 trabajadores en cinco años

El listado de profesionales que harán falta y que los centros de formación no son capaces de aportar es largo: 7.000 técnicos de palas, 6.500 ingenieros de campo, 5.000 técnicos de ensamblaje y decenas de miles de trabajadores especializados en diversas titulaciones de formación profesional. El ritmo de desarrollo del sector es muy superior al que es capaz de absorber el mercado de profesionales. Se calcula que en el próximo lustro habría que crecer a un ritmo sostenido de 30 GW de nueva potencia instalada si se quieren alcanzar los 425 GW

Garbns #4 Garbns *
Normal, alguien tiene que mover las palas cuando no hace viento...

PD: por si no queda claro... :troll:
2 K 31
Don_Pixote #8 Don_Pixote
#4 bueno, aqui hay eruditos que han dicho que las turbinas eolicas arrancan con un motor diesel sin el ":troll: "

(cierto es que muchas de las turbinas de previa generacion tenian un generador de emergencia por si se quedaban fuera de red, ahora ya son baterias)
0 K 8
Un_señor_de_Cuenca #1 Un_señor_de_Cuenca
Al menos a estos la IA no les quitará el trabajo.
1 K 26
colipan #5 colipan
Que trabajen los empresarios que son los que generan riqueza
1 K 20
Andreham #6 Andreham
#5 Es que si están generando la riqueza no pueden generar la energía.

Ley de termodinámica.
1 K 21
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Porque será que no encuentran profesionales??
0 K 20
#7 Vamohacalmano
#3 No es solo por el tema monetario. Estoy buscando un Director Ambiental en Obra, muy bien pagado. Y se apunta gente que no quiere ir a campo. Se vienen tiempos chungos.
1 K 19
Don_Pixote #2 Don_Pixote
cuchillas?
Palas ..

Entendible porque trabajar con fibra de vidrio o carbono directamente no debe molar , por mucha proteccion que te pongan
0 K 8

