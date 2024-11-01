Vienen a por nosotros, no solo a por Sánchez

"Quieren acabar con Sánchez, es verdad, pero el presidente no es el objetivo sino solo el instrumento, porque si consiguen acabar con él será solo el comienzo de la pesadilla. El objetivo último somos quienes en el verano de 2023 decidimos que no queríamos que nos gobernara la derecha ultra. Apostamos porque gestionara el país una apuesta política que alejara de las instituciones del Estado el fascismo que empezaba a ensuciar las autonomías y, desesperado al ver que no lo conseguía, el neoliberalismo decidió ir a por nosotros a calzón quitado"
Es mas, probablemente empezase mucho antes pero a nadie le importo una mierda, no fue ni noticia.
Parece decir que todo eso es cosa de la ultraderecha.
"Quienes recurren al "y tú más" se equivocan. Ni somos como ellos ni podemos… » ver todo el comentario
Los cojones! Tú comentario lo hace es darle argumentos al tipo que escribe el artículo. Van a por RTVE a saco y compararla con lo que había en RTVE cuando estaba Urdaci es el método que usan para ello.
Ahora están desesperados por tener elecciones, pensando que como los resultados siempre son así de… » ver todo el comentario
*No me diras que no es un lujazo usar esos tres vocablos juntos.
