Vienen a por nosotros, no solo a por Sánchez

"Quieren acabar con Sánchez, es verdad, pero el presidente no es el objetivo sino solo el instrumento, porque si consiguen acabar con él será solo el comienzo de la pesadilla. El objetivo último somos quienes en el verano de 2023 decidimos que no queríamos que nos gobernara la derecha ultra. Apostamos porque gestionara el país una apuesta política que alejara de las instituciones del Estado el fascismo que empezaba a ensuciar las autonomías y, desesperado al ver que no lo conseguía, el neoliberalismo decidió ir a por nosotros a calzón quitado"

johel
Esto no empezo con sanchez, en españa empezo cuando un señor con coleta recibio unas balas en su buzon y no paso nada. No solo no paso nada, sino que la tactica tuvo cero consecuencias y fue un exito rotundo.
Es mas, probablemente empezase mucho antes pero a nadie le importo una mierda, no fue ni noticia.
LoboAsustado
#6 Y continuo con la expulsion sin fundamento de otro señor con rastas del parlamento....etc
platypu
Que vienen los comunistas y se comeran a tus hijos version zurda
Torrezzno
"Reconozco que pasar por los quioscos este mes recién acabado y ver cada mañana las primeras páginas de los periódicos ha sido desolador. Las sesiones del juicio contra el fiscal general del Estado, el fallo exprés condenatorio a la espera de la sentencia, la entrada en la cárcel de Ábalos y Koldo, la salida de Cerdán… Extenuante. "

Parece decir que todo eso es cosa de la ultraderecha.

"Quienes recurren al "y tú más" se equivocan. Ni somos como ellos ni podemos…   » ver todo el comentario
LoboAsustado
#9 Al que acuñó eso de "No solo hay que ser honesto sino también parecerlo" acabaron acribillándole a cuchilladas en el senado , no se si es un buen punto de partida...
#13 Leon_Bocanegra *
#9 No se ha parado a pensar que sirven a un poder igual que Urdaci servía al suyo



Los cojones! Tú comentario lo hace es darle argumentos al tipo que escribe el artículo. Van a por RTVE a saco y compararla con lo que había en RTVE cuando estaba Urdaci es el método que usan para ello.
Torrezzno
#13 reconozco que Urdaci era un cabrón sin escrupulos. Pero no soy tan naif para pensar que RTVE es un ente totalmente neutral porque es imposible que lo sea por definición.
Battlestar
Menuda pelicula, los resultados de las elecciones fueron los de siempre, ganó la derecha. Y dentro de la derecha la menos radical de ellas logró montar gobierno, básicamente porque el líder la derecha es tonto del culo y se las apañó para espantar a los posibles socios minoritarios (que también son derecha), salvo a la derecha más radical que esos siempre están dispuestos a pillar cacho.

Ahora están desesperados por tener elecciones, pensando que como los resultados siempre son así de…   » ver todo el comentario
Spirito
Muy valientes y listos tienen que ser los de ultra derecha... y ni son valientes ni listos.
johel
#2 No infravalores nunca a una enardecida turba furibunda*. Para los deportes tradicionales de persecucion, señalamiento, linchamiento y hoguera la inteligencia puntua negativo.

*No me diras que no es un lujazo usar esos tres vocablos juntos.
#7 Borgiano
Abuelo, la pastilla!!
lordban
Le han calcado el discurso a Trump, el "vienen a por vosotros, yo solo estoy en medio" es una de sus frases memorables.
lordban
#4 Copiado de Trump también, y el naranjo lo dice con mucha más épica.
