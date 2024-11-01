Los vídeos del júbilo en las calles de Tel Aviv y Gaza tras el anuncio del acuerdo de paz: "Se me saltaron las lágrimas de alegría"

El Gobierno de Israel y el grupo islamista Hamás acordaron en la madrugada de este jueves comprometerse con la primera fase del plan de paz para la Franja de Gaza, que incluye liberar a los rehenes a cambio de prisioneros palestinos y la retirada del Ejército israelí de ciertas partes del enclave. Las familias de los cautivos recibieron el acuerdo con "emoción" pero también "preocupación" y exhortaron al Gobierno a "reunirse de inmediato" para aprobarlo