Los vídeos del júbilo en las calles de Tel Aviv y Gaza tras el anuncio del acuerdo de paz: "Se me saltaron las lágrimas de alegría"

El Gobierno de Israel y el grupo islamista Hamás acordaron en la madrugada de este jueves comprometerse con la primera fase del plan de paz para la Franja de Gaza, que incluye liberar a los rehenes a cambio de prisioneros palestinos y la retirada del Ejército israelí de ciertas partes del enclave. Las familias de los cautivos recibieron el acuerdo con "emoción" pero también "preocupación" y exhortaron al Gobierno a "reunirse de inmediato" para aprobarlo

Mark_ #2 Mark_
Soltarán a los rehenes, Israel dirá que le han atacado a nosedonde y terminará de rematar la faena. Ya han dejado claro su plan y es ocupar todo el antiguo territorio palestino incluyendo Cisjordania. Es sólo cuestión de tiempo, ya han visto las tragaderas que tenemos.
5 K 68
emmett_brown #5 emmett_brown
#2 Antiguo?
0 K 11
Mark_ #7 Mark_
#5 si, todo el que han ido ocupando desde mediados del siglo XX.
0 K 11
emmett_brown #8 emmett_brown *
#7 Sigue siendo territorio palestino de iure. No renunciemos nunca a ello.
0 K 11
Mark_ #9 Mark_ *
#8 pero no de facto. Ni tienen intención que lo sea. Israel destruirá Palestina y todo recuerdo de ella sin pasar un poquito de vergüenza siquiera. Serán los nazis del siglo XXI.
1 K 19
Mikhail #10 Mikhail
#9 Serán Son >:-(
0 K 8
javibaz #6 javibaz
#2 hoy han hecho dos bombardeos sobre Gaza, menudo plan de paz.
1 K 24
carakola #3 carakola
Dice "grupo islamista Hamás" pero se trata del gobierno de Gaza. De Israel no habla de supremacistas judíos genocidas, solo dice gobierno de Israel. Las manipulaciones pro sionistas habituales en el 20minutos.
4 K 50
Don_Pixote #11 Don_Pixote
#3 gobierno de Gaza que se quitó de encima a su oposición (Fatah) a base de tiros y ejecuciónes :popcorn:
0 K 7
HeilHynkel #1 HeilHynkel
¿Gaza? Serán los ocupantes los que saltan de alegría, dudo que sean los otros.
0 K 17
#4 Grahml
#1 En los vídeos no he visto ninguna bandera palestina.

De hecho sólo he visto la de EEUU y la otra sionista.

Así que es probable que tengas razón en tu observación.  media
0 K 20
Dene #12 Dene
espero que sea la definitiva, aunque el historial de israel no es para echar cohetes...acuerdo tras acuerdo siguen robando territorios, expulsando a sus pobladores, quemando sus cultivos...
0 K 10

