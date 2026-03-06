Vídeo. Líderes religiosos rezan por Trump en el Despacho Oval  

Un vídeo difundido por el jefe adjunto de gabinete de la Casa Blanca, Dan Scavino, muestra al presidente de Estados Unidos Donald Trump sentado en el Despacho Oval mientras líderes religiosos rezan a su alrededor. Scavino publicó las imágenes en X con el mensaje «Dios bendiga a Estados Unidos».
Por cierto, se esta quedando EEUU muy asi : www.imdb.com/title/tt5834204/
Panda de tarados fanáticos, encima lo publican ellos como si fuese algo de lo que estar orgulloso.
Este esta muy cerca de creerse Dios
Me parece que estas imágenes van a hacer historia, algo así como las Azores con Aznar Bush Blair
Si, y los ayatolás también.
Utilizar el nombre de Jesús para pedirle a Dios todo lo contrario a lo que él predicó. Delirante.