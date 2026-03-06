edición general
Vídeo. Líderes religiosos rezan por Trump en el Despacho Oval  

Un vídeo difundido por el jefe adjunto de gabinete de la Casa Blanca, Dan Scavino, muestra al presidente de Estados Unidos Donald Trump sentado en el Despacho Oval mientras líderes religiosos rezan a su alrededor. Scavino publicó las imágenes en X con el mensaje «Dios bendiga a Estados Unidos».

Don_Pixote #1 Don_Pixote *
Yo la verdad que no veo la diferencia entre tirar una bomba ahi, o tirarla en medio de una asemblea de Ayatolas

Por cierto, se esta quedando EEUU muy asi : www.imdb.com/title/tt5834204/
MiguelDeUnamano #8 MiguelDeUnamano
Panda de tarados fanáticos, encima lo publican ellos como si fuese algo de lo que estar orgulloso.
Kantinero #5 Kantinero *
Te todos los que están ahí rezando por el narcisista, no hay ninguno sano, todos de psiquiatra

Este esta muy cerca de creerse Dios
Me parece que estas imágenes van a hacer historia, algo así como las Azores con Aznar Bush Blair
Ramen #6 Ramen
Madre mía, los radicales religiosos, la que están liando en Irán.
Si, y los ayatolás también.
autonomator #4 autonomator
Demencial el viaje de retroceso.
#7 sarri
El líder supremo rodeado de todos sus fanáticos religiosos. Bombardeadlo!
HeilHynkel #3 HeilHynkel
El nuevo papa Clemente.
#10 Bravok1
Ahí veis al gobierno de eeuu rezando por un pedófilo violador de niñas.... no por las 160 niñas pequeñas asesinadas en Iran en el atentado contra una escuela por parte de Trump y su equipo de ratas.
manbobi #2 manbobi
A dios rogando y con el mazo dando. Menuda panda de fariseos.
Bretenaldo #9 Bretenaldo
Tremendo. Del propio video: "Father, we just pray you'll continue to give our President the strength that he needs to lead our great nation as we come back to one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. We pray your heavenly blessing upon him. In jesus's name".

Utilizar el nombre de Jesús para pedirle a Dios todo lo contrario a lo que él predicó. Delirante.
