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VÍDEO | “¿Te imaginas que eso se lo hace Milei a un socialista?”: el ridículo de Ayuso con Nacho Abad

VÍDEO | “¿Te imaginas que eso se lo hace Milei a un socialista?”: el ridículo de Ayuso con Nacho Abad  

Un tuit de Julián Macías pone en evidencia las contradicciones del discurso de Ayuso ...

| etiquetas: ayuso , méxico , sheimbaum , milei , argentina , nacho abad
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5 comentarios
10 2 1 K 138 actualidad
#1 AlexGuevara
Cada día Ayuso más ridícula e inútil, las próximas arrasa
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kimnet #2 kimnet
Esta mujer es un chiste
2 K 39
#5 Suleiman
Vaya dos linces se han ido a juntar...
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#3 El_dinero_no_es_de_nadie
Entonces como va la cosa, que es correcto que lo haga Milei y no Claudia Sheinbaum, o al revés.

O que Javier Milei y Claudia Sheinbaum son ambos unos patanes y ninguno de los dos lo deberían de hacer?
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YeahYa #4 YeahYa
#3 No, Milei es un patán y Sheinbaum una señora.

Lo demuestran continuamente sus formas, sus declaraciones,...

Además, Sheinbaum se vio obligada a contestar a una tarada que fue a su país a insultarlos.
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menéame