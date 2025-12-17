edición general
VÍDEO | Ernesto Ekaizer, en RTVE: "Zapatero es una pieza clave, es un golpe de estado judicial y político"

VÍDEO | Ernesto Ekaizer, en RTVE: "Zapatero es una pieza clave, es un golpe de estado judicial y político"  

El periodista apunta a la UCO y la UDEF como piezas clave en una supuesta conspiración tras el caso Plus Ultra ...

CharlesBrowson
tomamos nota, aqui el fuego caballero, disponga a poner la pezuña.
vGeeSiz
a nadie le escama que rescatáramos a una aerolínea de 1 avión que no tiene ruta ni desde ni hacia España, con dinero público....?

Quiero decir, no es demasiado descarado que se le de prioridad a esa compañía por delante de otras de las miles que hay en España?
hormiga_cartonera
#5 ni una macho. No fue un rescate si no un préstamo. Préstamo que se les concedió a varias compañías en las mismas circunstancias y que después de escrutarse no hay nada de nada. Todo el día soltando trolas!?
dclunedo
No, Un subvencionado defendiendo a su subvencionador en Telesubvencionados, que nos queda por ver :troll:
El_dinero_no_es_de_nadie
Salvar al soldado Zapatero ????
Mala
Cuando destapaban las mierdas del PP todo estaba ben. Cuando se destapan las mierdas del PSOE es un golpe de estado.
Quel
¿ Pero quién coño eres tu ?
:troll:
traxxdata
Hay que reirse, no queda otra.
hormiga_cartonera
Ostia el comando pepetarra está dando horas extras. El anuncio de perro de que hay gobierno para rato parece que no ha sentado bien en las filas de los insolventes intelectuales. :-D :-D

El chamán del bigotito y la zumbada tocando corneta.

Me encanta.
menéame