edición general
13 meneos
21 clics

VÍDEO | Denuncian que DHL ha transportado 625 macacos a Tarragona para ser torturados en un laboratorio  

El grupo de activistas Abolición Vivisección denuncia el cruel traslado de macacos desde Mauricio y exige que la empresa de transporte se desvincule de este negocio devastador ...

| etiquetas: maltrato animal , ciencia , tarragona , catalunya , dhl
11 2 3 K 122 actualidad
2 comentarios
11 2 3 K 122 actualidad
estemenda #1 estemenda
Yo estuve tres años cargando aviones para DHL y movíamos un montón de animales, monos, tucanes... y sobre todo ratones y grillos para alimentar reptiles mascota en Mallorca.
0 K 12
Kantinero #2 Kantinero
Lo de matar al mensajero de toda la vida.....
0 K 12

menéame