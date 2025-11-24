edición general
La vida en La Habana de Martiño, el violador fugado: "fiestas a diario", siempre con "mujeres hermosísimas" y "explorando su sexualidad"

Martiño Ramos Soto, el profesor de música y ex cabecilla de En Marea, condenado a 13 años y seis meses de prisión por abusar «sádica y violentamente» de una alumna de 12 años, se fugó antes de que su ingreso en prisión pudiera hacerse efectivo. Pero, mientras muchos seguían buscándole en Ourense, Ramos ya había comenzado una nueva vida bajo otra identidad a más de 7.000 kilómetros, en La Habana, Cuba.

KLKManin #1 KLKManin
Por fin uno de izquierdas consecuente con sus ideas que se va a vivir a Cuba :troll:
#2 Setis
#1 Ya podía aprender de la derecha y huir a países donde no les detengan, les den asilo, o directamente les perdonen.
#3 fremen11
#2 O meterse a cura
Atusateelpelo #4 Atusateelpelo
#2 Cuba no tiene tratado de extradicion con España.
Supercinexin #5 Supercinexin
¿Es necesario traerlo? Quiero decir, ¿no sería mejor, ya que está más cerca, llevarlo a la Cárcel de Bukele, y después informar convenientemente a los demás presos de por qué motivos está ahí?
#6 EISev
#5 ¿Y por qué se lo van a traer? Si en Cuba no está en prisión y no hay extradición

Otra cosa es que delinca en Cuba como hizo Carromero y pidan que cumpla la condena en España, pero eso no ha sucedido.
