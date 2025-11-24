La vida en La Habana de Martiño, el violador fugado: "fiestas a diario", siempre con "mujeres hermosísimas" y "explorando su sexualidad"

Martiño Ramos Soto, el profesor de música y ex cabecilla de En Marea, condenado a 13 años y seis meses de prisión por abusar «sádica y violentamente» de una alumna de 12 años, se fugó antes de que su ingreso en prisión pudiera hacerse efectivo. Pero, mientras muchos seguían buscándole en Ourense, Ramos ya había comenzado una nueva vida bajo otra identidad a más de 7.000 kilómetros, en La Habana, Cuba.