Victor Glover, piloto del Artemis II: “Esto que llamamos universo es un montón de nada, ustedes tienen un oasis donde podemos existir juntos”  

El astronauta estadounidense llevó una reflexión sobre valorar la Tierra como un hogar común para todos y llamó a trabajar en conjunto para superar las adversidades.“Quizás la distancia a la que estamos de ustedes les hace pensar que lo que estamos haciendo es especial, pero estamos a la misma distancia de ustedes. Y estoy tratando de decirles: simplemente confíen en mí,ustedes son especiales.En todo este vacío, esto es un montón de nada, esto que llamamos universo. Ustedes tienen este oasis, este hermoso lugar en el que podemos existir juntos"