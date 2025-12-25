·
La DGT retira la homologación a 4 balizas, estrenando un nuevo listado de modelos "sin vigencia" ¿Qué pasa si los has comprado?
Este pastor de Kentucky estaba demostrando su fuerza espiritual al manipular una serpiente de cascabel... [ENG]
Editores de Wikipedia han sacado su propio Netflix. Y es un pequeño regalo para cinéfilos con más de 4.000 películas
El rey Mortadelo
Invitamos a un hombre por navidad y se quedó por 45 años [eng]
Logran revertir el Alzheimer hasta una recuperación neurológica completa en ratones (ING)
Mark Bray, historiador exiliado de EEUU: "El segundo mandato de Trump es explícitamente fascista"
Compromís pide que Feijóo comparezca en la comisión de investigación de la dana por "mentir"
Israel no da tregua a Gaza: los ataques han continuado sobre la Franja esta Navidad
Los activistas israelíes que fueron 'escudos humanos' en Palestina: "Es el momento de boicotear a Israel, no asume su responsabilidad"
Víctor Bermúdez, profesor de Filosofía: “Hemos perdido el control del proceso educativo, lo que damos en clase es en gran medida un simulacro”
Coautor del currículo oficial, el docente acaba de publicar un libro sobre el estado de su asignatura y advierte de la pérdida de referentes culturales comunes entre el profesorado y sus alumnos.
actualidad
Grahml
Lo lleva siendo hace décadas.
No es algo de ahora.
