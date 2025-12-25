edición general
2 meneos
7 clics
Víctor Bermúdez, profesor de Filosofía: “Hemos perdido el control del proceso educativo, lo que damos en clase es en gran medida un simulacro”

Víctor Bermúdez, profesor de Filosofía: “Hemos perdido el control del proceso educativo, lo que damos en clase es en gran medida un simulacro”

Coautor del currículo oficial, el docente acaba de publicar un libro sobre el estado de su asignatura y advierte de la pérdida de referentes culturales comunes entre el profesorado y sus alumnos.

| etiquetas: enseñanza , educación , simulacro
2 0 0 K 23 actualidad
1 comentarios
2 0 0 K 23 actualidad
#1 Grahml
Lo lleva siendo hace décadas.

No es algo de ahora.
0 K 20

menéame