Víctor Ábalos: "Santos Cerdán le ofreció un cheque en blanco a mi padre en nombre de Pedro Sánchez"

El hijo mayor del exministro rompe su silencio «Cuando Sánchez relevó a mi padre, se preguntó: '¿Cómo va a destituir a su hombre fuerte, a su amigo?'. Le llamaba 300 veces al día, y la cama de su casa todavía está caliente de las veces que se ha quedado Pedro Sánchez allí a dormir cuando hacían las campañas», «Cuando estalla el caso, Santos fue a casa de mi padre para que no cantara y le ofreció un cheque en blanco en nombre del presidente: el pago de los abogados, un trabajo en la consultora Acento,tertulias, todo lo que quisiera, rememora.