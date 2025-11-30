edición general
11 meneos
38 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear

Víctor Ábalos: "Santos Cerdán le ofreció un cheque en blanco a mi padre en nombre de Pedro Sánchez"

El hijo mayor del exministro rompe su silencio «Cuando Sánchez relevó a mi padre, se preguntó: '¿Cómo va a destituir a su hombre fuerte, a su amigo?'. Le llamaba 300 veces al día, y la cama de su casa todavía está caliente de las veces que se ha quedado Pedro Sánchez allí a dormir cuando hacían las campañas», «Cuando estalla el caso, Santos fue a casa de mi padre para que no cantara y le ofreció un cheque en blanco en nombre del presidente: el pago de los abogados, un trabajo en la consultora Acento,tertulias, todo lo que quisiera, rememora.

| etiquetas: victor ábalos , josé luis ábalos , pedro sánchez , psoe , cerdán
10 1 9 K 29 actualidad
7 comentarios
10 1 9 K 29 actualidad
Ulashikali #1 Ulashikali
Vaya despropósito de declaraciones...  media
4 K 64
valandildeandunie #2 valandildeandunie
Hemos pasado de que son unos puteros

meneame.net/story/pp-vuelve-recurrir-ia-video-8m-muestra-sanchez-abalo

A que su palabra sea ley.

Dios, el ridículo de ciertos personajes se supera cada día xD xD
5 K 44
eltxoa #3 eltxoa
Tertulias ha tenido. Estuvo todos los días en TEM
1 K 27
juliusK #5 juliusK
El inMundo lleva tanto tiempo lamiendo a Ayuso que se ha contagiado de esquizofrenia paranoide.
2 K 27
#6 Abril_2025
Cómo mola. Por un lado dice que todo es culpa de la exmujer de su padre que maléficamente dice que tiene pruebas y al pobre señor le echan.

Luego dice que él no quería poder, que él quería apartarse, pero que iba a pasar de Transporte a Defensa porque patatas.

Y por último dice que no puede ser corrupto porque si lo fuera no querría dejar Transportes.

Lo de decir que las pruebas son falsas y que es inocente y que lo puede probar lo dejamos para otro día.
1 K 18
#4 Mutiko30
Convencido de que Sanchez tendra cadaveres en el armario, como todos, al hijo del putero no le doy credibilidad. Nos intenta vender una pelicula que ni el se la cree y que es dificil de pensar que el, como hijo y viendo el tren de vida de su padre, no supiera.
1 K 14
#7 angar300
Antes se utilizaban los periódicos para limpiar la mierda. Ahora la mierda ya viene puesta en muchos de ellos. El inmundo, mucha mierda...
0 K 7

menéame