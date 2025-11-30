Víctor Ábalos: "Santos Cerdán le ofreció un cheque en blanco a mi padre en nombre de Pedro Sánchez"

El hijo mayor del exministro rompe su silencio «Cuando Sánchez relevó a mi padre, se preguntó: '¿Cómo va a destituir a su hombre fuerte, a su amigo?'. Le llamaba 300 veces al día, y la cama de su casa todavía está caliente de las veces que se ha quedado Pedro Sánchez allí a dormir cuando hacían las campañas», «Cuando estalla el caso, Santos fue a casa de mi padre para que no cantara y le ofreció un cheque en blanco en nombre del presidente: el pago de los abogados, un trabajo en la consultora Acento,tertulias, todo lo que quisiera, rememora.
| etiquetas: victor ábalos , josé luis ábalos , pedro sánchez , psoe , cerdán
A que su palabra sea ley.
Dios, el ridículo de ciertos personajes se supera cada día
Luego dice que él no quería poder, que él quería apartarse, pero que iba a pasar de Transporte a Defensa porque patatas.
Y por último dice que no puede ser corrupto porque si lo fuera no querría dejar Transportes.
Lo de decir que las pruebas son falsas y que es inocente y que lo puede probar lo dejamos para otro día.