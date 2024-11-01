Los veterinarios alertan del aumento de casos de síndrome de Munchausen por poderes en mascotas: "Diagnosticarlo es un desafío"

El síndrome de Munchausen por poderes (SMP), también denominado trastorno facticio impuesto a otro, es una forma grave de maltrato donde un cuidador inventa, exagera o provoca síntomas físicos o mentales reales en la persona cuidada para simular una enfermedad. Ahora, los veterinarios alertan de que están detectando casos aplicados a mascotas.
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No es lo mismo un bicho sucio, que te muerde y te destroza la casa, que un perro o un gato.
Y justo se le ha cambiado el nombre a "trastorno facticio (impuesto a otro)" después de que se haya popularizado "síndrome de Munchausen (por poderes)". Qué oportuno, puto timing