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Los veterinarios alertan del aumento de casos de síndrome de Munchausen por poderes en mascotas: "Diagnosticarlo es un desafío"

Los veterinarios alertan del aumento de casos de síndrome de Munchausen por poderes en mascotas: "Diagnosticarlo es un desafío"

El síndrome de Munchausen por poderes (SMP), también denominado trastorno facticio impuesto a otro, es una forma grave de maltrato donde un cuidador inventa, exagera o provoca síntomas físicos o mentales reales en la persona cuidada para simular una enfermedad. Ahora, los veterinarios alertan de que están detectando casos aplicados a mascotas.

| etiquetas: mascotas
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6 comentarios
5 2 0 K 91 actualidad
Moderdonia #2 Moderdonia
Los que decís que vuestra mascota es vuestro hijo no tenéis ni idea de lo que es tener un hijo.

No es lo mismo un bicho sucio, que te muerde y te destroza la casa, que un perro o un gato.
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wata #5 wata
#2 Tú no tienes hijos...
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#4 Pixmac *
No entiendo la necesidad. En personas se hace para que el/la hijo/a necesite a su madre de por vida pero un perro/gato/caballo/... no te va a abandonar. Más que "munchausen por poderes" parece que son personas sádicas, que maltratan a sus animales para verles sufrir una y otra vez.
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#1 pirat
sadomasocotismo
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BastardWolf #6 BastardWolf
#1 sadomascotismo?
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MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo *
No es "también denominado" trastorno facticio impuesto a otro sino que ese nombre oficial ha sustituido al anterior de síndrome de Munchausen por poderes.
Y justo se le ha cambiado el nombre a "trastorno facticio (impuesto a otro)" después de que se haya popularizado "síndrome de Munchausen (por poderes)". Qué oportuno, puto timing
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menéame