edición general
5 meneos
349 clics

Vestido sin mangas color azul oscuro  

Video de hombres y mujeres bailando en círculos en una boda.

| etiquetas: baile , boda , hombres , mujeres
4 1 4 K 17 ocio
3 comentarios
4 1 4 K 17 ocio
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Se centra demasiado en el de la pajarita.
0 K 15
Kantinero #3 Kantinero
Irrelevante, no se sabe quienes son los novios.
0 K 13
#1 Sacapuntas
Hipnótico.
0 K 11

menéame